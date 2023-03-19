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社會 社會焦點 保障人權

手滑鑰匙掉水溝！彰化警神救援　母女秒變粉：警察哥哥好帥

▲▼彰化鑰匙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲母女外出時不小心把鑰匙掉進水溝，警員緊急救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化一對母女，16日晚間停好機車準備買晚餐時，手滑把車鑰匙掉進1公尺深的水溝裡，無奈之下到警局尋求協助，警員向附近店家借勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，最終將車鑰匙吊起，讓她們相當感謝，「謝謝那晚幫助我們母女化解危機的3位員警」，6歲女兒也說，「我覺得這3個警察哥哥好帥」。

警方指出，16日晚間6時30分許接獲報案，女子Liz viana稱車鑰匙掉入水溝中，非常無助又沒有備用鑰匙向警方請求協助，警員現場試圖徒手搬開水溝蓋未果，向附近店家借取勾鐵門鐵條，其中一條上黏有磁鐵，以兩條鐵條吸取車鑰匙，終將車鑰匙吊起。

▲▼彰化鑰匙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲3位員警幫母女化解危機。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事後Liz viana在臉書「彰化人大小事」發文，表示當天停好車準備跟女兒一起買晚餐時，手滑讓車鑰匙掉進水溝裡，詢問還在上班的丈夫後，他提議到附近的警局尋求協助。警方知道狀況後，隨即到現場展開「救援」，員警用有磁性拉鐵門的鐵桿吸起鑰匙，一番折騰約莫15分鐘後，終於將晶片鑰匙吸上來。

這位母親是台灣人，嫁給美國人，所以中英文流利，她用中英文發文說明事情經過，「謝謝那晚幫助我們母女化解危機的3位員警，真心感謝」，6歲的女兒也說「我覺得這3個警察哥哥好帥！」，並再次謝謝彰化大竹派出所的員警解圍。

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