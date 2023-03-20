花4萬買票看BLACKPINK　全場擋光光！她揭2致命缺點：台灣人素質差

▲BLACKPINK演唱會。（圖／讀者提供）

記者施怡妏／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK在18、19日旋風造訪港都於高雄世運開唱，怎料演唱會後網路上抱怨連連，不少平面座位區的觀眾站起來，導致後排視線被遮擋，就有一名粉絲氣炸直呼，花了4萬元買票，結果整場都在看人頭，痛批主辦單位沒有規劃好觀看座位視線，現場動線也很爛。

有網友在PTT發文，「會花4萬塊看一堆人的背影的是什麼人？」貼出Google評論的截圖，有粉絲氣炸留言，「第一次在高雄看演唱會，就被這些人給破壞了」，花了4萬元買票進場，被黃牛賺門票就算了，還整場看人頭，「台灣人的素質真的很差，身為台灣人的我覺得悲哀」。

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她點出2大問題點，場地規劃動線很爛，觀看座位視野差，「主辦單位根本沒規劃觀看視線跟動線，勸各位不要來這裡看演唱會」，要的話就買高一點的位置，買特區會後悔。

原PO無奈指出，花了4萬元買票，加上住宿大約1萬元，卻只能看一堆人的背影，「然後還只唱了107分鐘，5萬塊拿去出國玩，玩個一個禮拜都綽綽有餘，會花4萬塊去看一堆人的背影的是什麼人啊？」

▲粉絲氣炸痛批視野爛、動線爛。（圖／翻攝自Google maps評論）

貼文一出，掀起網友討論，「本來就不能站起來，場邊人員應該管制」、「真的喜歡直接去韓國比較好」、「特區本來high起來就很難坐得住，至於站在椅子上就是沒水準」、「搖滾區本來就不應該放座位，而且這樣更噱」、「主辦的問題就是搖滾區放椅子」、「買一樓特區就是要比身高啊」。

其中，有網友指出，演唱會很多都是看氛圍，「我2007年看聯合公園的演唱會，在看台上看別人的背影，但超high的，就算了」、「不過說真的，我如果有錢又愛的話，我願意花，至少感受到氛圍」、「2019年BP在林口演唱會花不到3千，在看台區，雖然人小了點，但還算清楚，也不用站起來」。