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社會 社會焦點 保障人權

以小吃店掩護　泰籍女聯手乾弟開職業賭場！開張3周被抄了

▲泰籍張姓乾姊弟以小吃店為掩護開設職業賭場。（圖／蘆竹警分局提供）

▲泰籍張姓乾姊弟以小吃店為掩護開設職業賭場。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

張姓泰國籍女子夥同同鄉江姓乾弟，以泰式小吃店為掩護經營撲克牌職業賭場，由於出入分子複雜引來警方重視，經連日搜證於19日晚上攻堅，查獲涉嫌經營賭場3周的張姓乾姊弟及賭客共23人，另查扣現金賭資共新台幣177萬5,580元、美金102元、泰銖3萬5,741元、抽頭金新台幣54萬8,395元及賭具撲克牌3副。

▲短短3週就抽頭約55萬比開小吃店好賺。（圖／蘆竹警分局提供）

▲短短3週就抽頭約55萬元比開小吃店好賺。（圖／蘆竹警分局提供）

警方調查，張姓女子經常與同鄉友人聚賭成習，索性自己開起職業賭場，並與在台認識的另1名泰國籍乾弟江姓男子聯手，從3個星期前於桃園市蘆竹區大新路上1間2樓透天厝經營這個撲克牌職業賭場，白天以小吃店為障眼法掩護，夜晚則拉下鐵門則1人主持賭場，1人把風。由於出入複雜，引起轄區大竹派出所注意鎖定，並列入「清源專案2.0」七大執行目標盤點處所。

▲警方深夜攻堅破獲逮23人。（圖／蘆竹警分局提供）

▲警方深夜攻堅破獲逮23人。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局專案小組經過連日來蒐證之後，見時機成熟，於19日22時持桃園地方檢察署所開出之搜索票，一舉攻入屋內，查獲了涉嫌經營賭場的張姓乾姊弟及賭客共23人，另查扣現金賭資共新台幣177萬5,580元、美金102元、泰銖3萬5,741元、抽頭金新台幣54萬8,395元及賭具撲克牌3副。張姓姊弟依賭博罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

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