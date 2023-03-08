後疫情時代！不忘致敬防疫英雄　中華郵政舉辦「記疫郵新2.0特展」

▲中華郵政將攜手高雄醫學大學舉辦「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

後疫情時代防疫走入與病毒共存新思維，中華郵政攜手高雄醫學大學，3月10日起將舉辦「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」，展出各國與疫情相關主題郵票和封片簡145套，宣導正確的防疫觀念，並向防疫英雄無私的辛勞與付出致敬。

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）隨病毒數次變種，朝向「流感化」特性發展，台灣也從清零走向與病毒共存的防疫新思維。在後疫情時代，中華郵政公司再度攜手高雄醫學大學，訂於112年3月10日至8月27日在郵政博物館高雄館舉辦「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」。

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中華郵政表示，特展將展出102個國家與地區發行的COVID-19主題郵票及封片簡，共計145套，傳遞全球一體的防疫訴求與人文關懷，對疫情有更深瞭解與記「疫」。

▲中華郵政攜手高雄醫學大學舉辦「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」。（圖／中華郵政）

中華郵政也指出，郵政公司與高雄醫學大學曾於110年10月22日至111年1月16日在郵政博物館台北館共同辦理「記疫‧郵新：新冠病毒防疫郵票特展」，獲各界好評。這次再度於郵政博物館高雄館合作展出記疫郵新2.0，宣導正確的防疫觀念，並向防疫英雄無私的辛勞與付出致敬。

展覽期間也舉辦多項活動，包括專題演講、「版印藏書票DIY」教學活動，以及有獎徵答，中華郵政公司表示，凡參觀者於展場打卡或拍照上傳至FB、IG或Google Map，經導覽人員確認，即隨機贈送「郵政博物館郵筒篇卡片－彩色復古版」1份，限量900份，送完為止。