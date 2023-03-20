中華郵政慶127周年！今年底前「EZPost會員點數加倍送」

▲為歡慶郵政成立127周年，中華郵政公司自112年3月20日起至12月31日止，舉辦「EZPost會員點數加倍送」活動。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

為歡慶郵政成立127周年，並鼓勵民眾體驗 i 郵箱便捷寄件服務， 中華郵政公司自112年3月20日起至12月31日止，舉辦「EZPost會員點數加倍送」活動。

中華郵政表示，凡於活動期間EZPost線上交寄網站(https://ezpost.post.gov.tw/) 會員於i郵箱寄件使用「郵政 VISA/金融卡」支付郵資者，除享原「EZPost 會員募集積點回饋」之會員點數(EZPoint) 5 點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋(1 點=新臺幣1元)，累積足夠之點數可用於i郵箱寄件折抵郵資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵未成為EZPost會員之民眾註冊會員，中華郵政公司續辦 理「EZPost會員募集積點回饋活動」，在112年12月31日前加入該網站的新會員，即可獲得 EZPoint 70點，等同免費寄件1次，前述活動贈點皆可使用至113年6月30日止。

中華郵政公司表示，EZPost會員可透過i郵箱將郵件寄至一般地址 (箱到宅)或指定i郵箱(箱到箱)，郵件資費依儲格大小「箱到宅」每件60至70元、「箱到箱」每件55至60元，資費合理。

會員至i郵箱交寄包裹前，需預先至EZPost網站登錄郵件資料，取得「郵件號碼」及「驗證碼」，即可攜帶包裹及行動裝置至i郵箱依螢幕指示寄出包裹，輕鬆享受i郵生活。