「斷根」塞嘴腐爛！26歲男頭身分離慘死樹林　美警：無他殺可能

▲ 卡特生前被捕捉到出現在樹林內。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名非裔男子遭一群白人跟蹤騷擾，不久後就被發現陳屍樹林，遺體不僅身首分離，陰莖也被割下塞進口中，死狀相當悽慘，警方卻稱無他殺可能性，令家屬氣得召開記者會，要求展開聯邦調查。

根據《鏡報》，密西西比州26歲男子卡特（Rasheem Carter）去年10月失蹤，幾天前曾打電話給母親蒂芬妮（Tiffany Carter），用驚恐的語氣稱有一群白人開著3輛卡車追他，還飆罵歧視性字眼，擔心自己會被攻擊。

他手機維持通話中的狀態，到泰勒斯維爾（Taylorsville）警局求助。蒂芬妮在電話那頭聽見兒子向警察說自己被跟蹤，希望員警載他回勞雷爾（Laurel）的飯店，但警方以勞雷爾不在轄區內為由拒絕，還聽見有人要求卡特離開警局。

卡特幾天後被發現陳屍泰勒斯維爾附近樹林，獨立驗屍報告顯示他頭部與身體分離，脊髓在其他地方找到，且有部位骨折。律師稱他口中沒有任何牙齒，家屬委託的私家偵探還指出，他的骨頭切面非常光滑，不像被動物攻擊，且陰莖被切下塞進口中，已經腐爛。

遺體發現後，史密斯郡（Smith County）警長辦公室起初聲稱，沒有理由相信卡特的死與謀殺有關，令家人憤怒不已，律師召開記者會指控，「這不是自然死亡，看起來不像一人犯案」，和他失蹤前遭3輛卡車追逐的情形也相符。

卡特仍有身體部位尚未尋獲，密西西比州調查局正協助釐清其死因，相關調查仍在持續。但家屬質疑執法部門太過消極，要求司法部展開聯邦調查。