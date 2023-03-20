「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

▲明新科大教授郭學美有「最美老師」之稱，她是前立委王幸男姪女，遭周清玉姪女指控是小三。



圖文／鏡週刊

新竹地院2月審理一起台美兩地同時開打的侵害配偶權官司，意外牽扯到綠營3位元老級人物：姚嘉文、周清玉夫婦及前立委王幸男。

本刊調查，周清玉的姪女周志玲發現老公與王幸男姪女、明新科大教授郭學美有不尋常關係，還用手機互傳「我愛你」「好黏」「很緊」等露骨對話，一氣之下向新竹地方法院控告郭學美侵犯配偶權，並求償300萬元；挨告的郭原想透過3位綠營大老調解，沒想到調解不成，3位大老還公親變事主，面臨被傳喚到法院作證。

▼前立委王幸男受姪女郭學美之託，找姚嘉文及周清玉協調晚輩外遇糾紛，3人因此遭傳喚作證。



新竹地院2月3日民事法庭開庭，庭務員點呼證人出庭時，連喊了幾次前立委王幸男的名字，引起到場洽公人士及出庭者注意，稍後前立委周清玉匆忙走出法庭被民眾認了出來，開庭時還提到前考試院長、現任總統府資政姚嘉文的名字，3位綠營重量級人物到底為了何事要到法院開庭？引起在場人士一陣議論。

▼郭學美傳給男方的LINE簡訊，寫著「It's labeled as Affair」等字眼，被認為是介入他人婚姻的鐵證。



本刊接獲爆料立即展開調查，發現3位綠營元老被傳喚出庭，與一起外遇求償案有關，起因為王幸男的姪女、明新科技大學美女教師郭學美，遭周清玉的姪女周志玲控告侵犯配偶權，並求償300萬元。周志玲指控郭學美介入她的家庭，與丈夫黃柏銓有不當往來，還出示2人煽情、露骨的LINE對話紀錄供法庭官勘驗。

▼總統府資政姚嘉文（左）、前立委周清玉（右）夫婦，對姪女官司不願多談。



郭學美被告後，否認是小三，指雙方沒有不當往來，請來王幸男代為找姚嘉文及周清玉，希望透過雙方的長輩協調化解，但最後卻和解失敗，案件仍在新竹地院審理中，為了釐清真相，法官2月3日先傳喚王幸男出庭，打算擇期再傳姚嘉文及周清玉作證，但王幸男當天並未出庭，反而是周清玉現身法庭。知情人士指出，周清玉的哥哥，即周志玲的父親，早年因工作因素喪失大半聽力，周清玉擔心哥哥無法負荷法庭活動，才陪同出庭。

▼明新科大收到檢舉信，指控教師郭學美是小三，枉為人師。



對於公親變事主險遭傳喚，姚嘉文及周清玉都不願意多談，王幸男則頗有微詞，日前寫信向法官敘明，姪女郭學美遭控小三後，他找姚嘉文及周清玉溝通，希望能化解晚輩的感情紛爭，且姪女已自明新科大請辭，事件仍無法落幕，對此他感到相當遺憾，希望一切和平處理。

這起驚動綠營3位重量級大老的晚輩婚姻官司，目前仍在台美二地打得火熱，一時之間恐仍難以平息。



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