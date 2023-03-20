偏心爸寵溺3弟弟！他被「吸血20年」卻謝父：才有我這個和樂的家

▲一名男網友分享自己與爸爸的恩怨史。（示意圖／Pxhere）

圖文／CTWANT

父母的差別待遇，最容易讓孩子感到心寒。一名男網友日前在臉書社團揭露自己和父親的恩怨史，表示爸爸從國中開始就要求他幫忙賺錢養3個弟弟；獨立成家後還被索討金援長達20年，一樣又是為了常闖禍的弟弟們。沒想到，為了3個孩子不惜和長子決裂的父親，最後竟反遭3個兒子拋棄，讓原Po看了不勝唏噓。

原Po在臉書社團匿名公社發文感歎，「一樣是兒子，不受疼就是不受疼，一輩子不會改變」，他作為4兄弟的老大，國中畢業就被父親要求去工廠賺錢，好不容易撐到高中快畢業，又被要求去工作幫忙弟弟們長大，且這次拒絕「我爸就不再拿錢給我繳學費」，好在他讀公立花費不大，靠打工就可以應付，也從此沒再跟爸爸拿過一毛錢，出社會後更沒再踏進老家一步。

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沒想到，等原Po成家立業，他爸爸便開始向他要錢，因為「2個弟弟國中畢業後一直無業，混賭場、簽牌、跟家裡伸手，老爸來要錢就是給弟弟花，幾年來詐欺、妨害家庭等事情惹不完」，結果這情況竟持續20年，最後開口討的金額更高達300萬元，然而，原Po爸被兒子拒絕不但沒打退堂鼓，且自己有房子卻「叫我拿房子去借」，最後在借不到錢、痛罵原Po沒人性後長達10年沒再和兒子連絡。

豈料，原Po爸5年前突然出現在兒子的社區大門外，原Po一問之下才知道原來是老家都更分了3戶房，並把房子登記給了3個弟弟，結果弟弟們一交屋就賣房，拿著錢跑到外縣市，都沒讓父親住進去。聽聞到爸爸遭遇，原Po也只好每年匯一筆錢到對方戶頭租套房，直到爸爸過世為止。

原Po坦言，雖然「父親在我腦海裡早已是個模糊的影子」，每次上山掃墓能跟亡母說很多話，和爸爸卻無話可說，但這段父子關係也教會他要公平善待每一位子女，「我還是要謝謝我的父親，今天才有我這個和樂的家」。

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