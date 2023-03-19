高鐵攜手2大集團旗下15家飯店祭優惠　訂房加購車票「65折起」

▲高鐵飯店聯票入住台北凱達大飯店，每晚只須1,999元起。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高鐵攜手凱撒及福華2大集團旗下15家飯店，祭出限時優惠，透過飯店官網訂房加購4到6月高鐵車票，車票全面下殺65折，連假疏運期間車票維持8折優惠。

台灣高鐵公司表示，「高鐵飯店聯票」限時優惠專案，結合凱撒集團及福華集團共15家合作飯店，飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、高CP值質感商旅，飯店官網更提供優惠價格；即日起，旅客至二家集團飯店官網訂房加購4月至6月出發的高鐵票，不限車次、車廂，都可享有65折起的超值優惠，疏運期間維持原8折優惠。

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高鐵公司表示，此次活動合作飯店遍及台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、雲林、台南、高雄及墾丁地區，除提供優惠住宿價格，也加碼送不同好康。以入住位在萬華龍山寺週邊、CP值超高的台北凱達大飯店為例，每晚只須1,999元起；鄰近台北車站、交通便利的台北凱撒大飯店也只要2,100元起，同時加贈500元SPA券及莫凡彼冰淇淋兌換券。

另溪頭福華渡假飯店高級雙床房提供早餐、晚餐只要4,688元起，再贈夜間生態探索體驗，且有專業導覽老師帶領；若入住墾丁福華大飯店豪華雙床房含早餐4,835元起，除贈環保隨身餐具組外，周一至周四平日入住再享房型升等。