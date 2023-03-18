　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電價喊漲17%！台鐵「1年多燒3億」財務雪上加霜　「票價暫不漲」

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲用電大戶電費調漲17%，讓台鐵一年可能增加2.5億元到3億元支出。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

經濟部電價費率審議會拍板高壓用電調漲17％，由於去年也曾漲一波，讓雙鐵壓力不小，其中台鐵支出一年將增2.5億元到3億元，讓配合政策、票價凍漲28年的台鐵財務黑洞恐擴大。台鐵表示，下周將研議節能樽節、委請台電凍漲，目前沒有調漲票價規劃；高鐵表示，影響正了解中，票價是否調整將依合約機制檢討。

經濟部拍板，4月起調整電價，平均漲幅11%，考量民生物價等衝擊，住宅用電700度以下、小商店1500度以下及學校等用電不調漲，使用高壓及特高壓的產業用電大戶則調漲電價17%，讓雙鐵用電成本面臨不小壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，根據高壓用電調漲17%影響，推估電力支出會增加2.5億元到3億元之間，下周將開會進行研議，評估委請台電公司讓台鐵電費凍漲，或者調整契約容量計價方式，台鐵局內也會進行節能措施檢討，樽節電費支出，目前台鐵沒有調整票價規劃。

高鐵公司則表示，針對電費調漲影響，台灣高鐵公司正在進一步了解中。

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲用電大戶電費調漲17%，高鐵正評估相關影響。（圖／高鐵）

高鐵公司指出，高鐵費率訂定與調整，是依據高鐵公司與政府簽定之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數(GICP)」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，高鐵公司依據合約所規範之機制進行特許公司自訂基本費率之檢討。

台灣高鐵強調，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部之社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／BLACKPINK彩排直擊！　Rosé、Lisa比愛心
獨／BLACKPINK開唱倒數！高市府派「神秘單位」全面備戰
讓陌生人搭便車！　3貼摔下山「1人慘死」
日本少年噁舔醬油瓶　法庭狠判結果出爐
快訊／吳怡農宣布：不登記立委選舉　不爭取不分區
學校當後宮「捏乳頭+摸鳥」　體育狼師下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友上面動...男友卻狂睡！她洗澡出來「真實1反應」崩潰了

獨／BLACKPINK演唱會「神秘單位」曝　求安全順利...市府全面備戰

明天2區飄雨！下周熱炸「3地恐飆35度高溫」　下波變天時間出爐

男友激戰「不看她眼睛」　老司機見1習慣笑了：想跟小新色色？

BLACKPINK散場必看！估2萬人瞬間湧進捷運站　人潮分流規劃曝

電價喊漲17%！台鐵「1年多燒3億」財務雪上加霜　「票價暫不漲」

降低子宮頸癌風險！　花蓮鼓勵國中女生接種HPV疫苗

前3個月完全免費！　土城聖母廟週六新夜市熱情招商中！

落實身權公約尊重家居與家庭　王曉書分享身障女性婚育經驗

春分限定天文秀！黃道光和穀神星衝　下周二聯袂登場

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

BLACKPINK要開唱了！快來複習經典歌　破20項世界紀錄…Lisa成「亞洲第一」

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

鮮蚵吃到飽只要$199！　漁港直送不限時超佛系

女友上面動...男友卻狂睡！她洗澡出來「真實1反應」崩潰了

獨／BLACKPINK演唱會「神秘單位」曝　求安全順利...市府全面備戰

明天2區飄雨！下周熱炸「3地恐飆35度高溫」　下波變天時間出爐

男友激戰「不看她眼睛」　老司機見1習慣笑了：想跟小新色色？

BLACKPINK散場必看！估2萬人瞬間湧進捷運站　人潮分流規劃曝

電價喊漲17%！台鐵「1年多燒3億」財務雪上加霜　「票價暫不漲」

降低子宮頸癌風險！　花蓮鼓勵國中女生接種HPV疫苗

前3個月完全免費！　土城聖母廟週六新夜市熱情招商中！

落實身權公約尊重家居與家庭　王曉書分享身障女性婚育經驗

春分限定天文秀！黃道光和穀神星衝　下周二聯袂登場

抱回走失英短...毛色變深以為玩髒　結果「完全洗不白」結局超鬧

女友上面動...男友卻狂睡！她洗澡出來「真實1反應」崩潰了

紀慶然想當台鋼的臉　現在敢和洪總說笑還揪他逛街

氣質女星沒了！張瓊姿電捲髮走路外八亮相　安心亞驚：她放超開

BLACKPINK事前彩排直擊！場外粉絲狂奔聽漏音　Rosé、Lisa比愛心寵粉

可愛爆擊！超療癒「恐龍巧克力可頌」開賣了　限時買5送1

帶手指虎出庭被要求交付保管　莽男三字經嗆法警...這下慘了！

美核電廠驚爆洩漏意外！150萬升放射性氚水狂流　政府瞞4月才公開

超商最新「爆餡菠蘿麵包」！一次爽吃3口味　咬下是超濃抹茶紅豆

脫下白袍穿上運動服　屏基醫療體系員工運動會…活力炸裂

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

抓包外遇！她曝老公身材怒嗆小三　一票歪樓

BLACKPINK門票綁Gogoro不拆賣　粉絲急喊要

這地方發6000元了！「限時8天上網登記」

李多慧有多紅？　一部電臀片352萬人搶看

館長220便當試賣　7菜色曝！他吃1口推爆：肉很讚

提早掃墓車潮湧現！國道一早就塞了　2路段紫爆「堵成停車場」

一家4人相繼死亡！命理師 警告：3種下葬方式別用

12生肖健康運公開！屬鼠小心異性

小吃店被開罰　炒飯正妹道歉了

妹1舉動太白目！驚見客廳「哥嫂沙發交疊」　

雨區擴大！下周這3天「熱如夏」　中南部解渴「迎春雨時間出爐」

台北飄香49年　名店政江號歇業

更多熱門

相關新聞

電價上漲怎麼辦　綠大咖曾答應「用民進黨官員的薪水補」

電價上漲怎麼辦　綠大咖曾答應「用民進黨官員的薪水補」

經濟部電價費率審議會拍板平均電價調幅11%，其中用電大戶將調漲17%。對此，前台南市議員謝龍介的姪子謝克洋及不少網友紛紛敲碗招喚民進黨立委吳秉叡，因為他過去曾表態「讚成（贊成）」，若2025年電價比2016年平均電價貴，就用民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費。

電價漲幅11%　鄭文燦：已讓衝擊降到最低

電價漲幅11%　鄭文燦：已讓衝擊降到最低

公司化前夕！台鐵加速車站整建美學工程　「鶯歌站8月展新風貌」

公司化前夕！台鐵加速車站整建美學工程　「鶯歌站8月展新風貌」

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

電價調漲17%！　工商協進會呼籲短期內勿再調漲

電價調漲17%！　工商協進會呼籲短期內勿再調漲

關鍵字：

台鐵高鐵電價調漲17%票價台電

讀者迴響

熱門新聞

被Keanna爆約砲「ØZI忍1年直球回應了」！

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

逃陸二膽兵大伯怒了　罵：名嘴都亂講話

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

媽媽偷賣女兒「3張BLACKPINK門票」：壞人我來做！

50%台灣人過胖！醫推「1周變瘦法」：大家知道卻做不到　

BLACKPINK終於出發！Lisa包緊緊比愛心　大方給韓媒拍

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

第1名是她　花2萬買BLACKPINK周邊

被爆是炒飯妹幕後推手！AV導演遛完狗家門前遭毆

成語蕎4年沒上《玩很大》！親揭6原因

25歲女開車撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

即／普丁被通緝！國際法院怒了

爆準！第一眼會挑哪色？秒測真實性格

更多

最夯影音

更多
Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面