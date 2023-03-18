電價喊漲17%！台鐵「1年多燒3億」財務雪上加霜　「票價暫不漲」

▲用電大戶電費調漲17%，讓台鐵一年可能增加2.5億元到3億元支出。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

經濟部電價費率審議會拍板高壓用電調漲17％，由於去年也曾漲一波，讓雙鐵壓力不小，其中台鐵支出一年將增2.5億元到3億元，讓配合政策、票價凍漲28年的台鐵財務黑洞恐擴大。台鐵表示，下周將研議節能樽節、委請台電凍漲，目前沒有調漲票價規劃；高鐵表示，影響正了解中，票價是否調整將依合約機制檢討。

經濟部拍板，4月起調整電價，平均漲幅11%，考量民生物價等衝擊，住宅用電700度以下、小商店1500度以下及學校等用電不調漲，使用高壓及特高壓的產業用電大戶則調漲電價17%，讓雙鐵用電成本面臨不小壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，根據高壓用電調漲17%影響，推估電力支出會增加2.5億元到3億元之間，下周將開會進行研議，評估委請台電公司讓台鐵電費凍漲，或者調整契約容量計價方式，台鐵局內也會進行節能措施檢討，樽節電費支出，目前台鐵沒有調整票價規劃。

高鐵公司則表示，針對電費調漲影響，台灣高鐵公司正在進一步了解中。

▲用電大戶電費調漲17%，高鐵正評估相關影響。（圖／高鐵）

高鐵公司指出，高鐵費率訂定與調整，是依據高鐵公司與政府簽定之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數(GICP)」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，高鐵公司依據合約所規範之機制進行特許公司自訂基本費率之檢討。

台灣高鐵強調，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部之社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。