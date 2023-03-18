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坦尚尼亞驚爆「神祕疾病」至少5死　症狀包括發燒、流鼻血

▲▼ 坦尚尼亞警方示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲官員表示，居民應避免與感染者接觸。圖為坦尚尼亞員警。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

東非國家坦尚尼亞出現神祕疾病，至少造成5人死亡，已知症狀包括發燒、頭痛、嘔吐、流鼻血、腎衰竭等。官員表示，居民應避免與感染者接觸。

綜合美國之音、每日郵報等報導，坦尚尼亞西北部卡蓋拉區（Kagera）已出現7起病例，依據衛生部16日晚間發表的聲明，症狀包括發燒、嘔吐、出血、腎衰竭等。首席醫療官納古（Tumaini Nagu）說，政府派出小組進行調查，以便進一步瞭解與分析，目前已從患者身上採集樣本，確定疾病來源。

然而這些症狀類似於伊波拉病毒，引發恐慌；伊波拉是種致命病毒，會引發高燒、嚴重出血及器官衰竭。鄰國烏干達去年9月至今年1月才有一波伊波拉疫情，奪走55條人命，而卡蓋拉區就位在坦尚尼亞最北方，與烏干達接壤。

卡蓋拉地區專員查拉米拉（Albert Chalamila）透露，官員正採取預防措施，教育民眾針對新冠病毒、伊波拉病毒等疾病防疫的重要性；到目前為止，沒有人感染伊波拉病毒。

去年7月，坦尚尼亞東南部爆發鉤端螺旋體病（leptospirosis），症狀包括發燒、頭痛、肌肉關節疼痛、眼睛紅腫、食慾不振等，嚴重者會有皮膚眼睛發黃、呼吸急促、咳血等狀況，當時造成20人患病，3人死亡。

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關鍵字：

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