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只有5天！　超商「飯糰、包子下殺第2件6折吃」

▲▼全家金飯糰。（圖／業者提供）

▲超商飯糰、包子限時下殺第2件6折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接世界早餐日，全家特意祭出限時5天「飯糰、包子第2件6折吃」優惠，還有百種早餐組合最低39元起，早餐小確幸還不收下。另，7-11至3月24日前也於OPEN POINT APP行動隨時取推「3+3活力元氣組合餐」優惠，最便宜只要花60元就能喝1杯美式+1份三明治。

全家全門市即日起至3月21日祭出「金飯糰全品項第2件6折」優惠，包括三角飯糰、大口飯糰、烤飯糰、圓形飯糰通通有，同價位可享第2件6折，價位不同則以2件8折算；還有「指定包子任選第2件6折吃」，口味有大鮮肉包、大鮮筍包、叉燒包、奶皇包、起司銀絲卷、芝麻包、芝麻雙色饅頭、鼎王麻辣包、金家ㄟ春川起司辣炒雞包／泡菜豬肉包／紅豆包／紫薯地瓜包，提醒實際販售商品仍依各店為主。

▲▼全家早餐。（圖／業者提供）

▲全家百種早餐組合最低39元起。

除外，加碼吃百種早餐組合最低39元起，包含指定麵包、三角飯糰、三明治、蒸包、冰烤番薯、手卷、漢堡等主餐，可自由搭配Let’s Café、私品茶、牛奶等飲品，輕鬆用銅板價就能飽餐一頓。

▲▼萊爾富車輪餅、7-11咖啡三明治。（圖／業者提供）

▲7-11大杯美式配三明治只要60元。

另，7-11即日起至3月24日也於OPEN POINT APP行動隨時取祭出「3+3活力元氣組合餐」優惠，可享「CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元」或「CITY CAFE大杯美式3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價180元」，等於喝1杯美式配1份三明治最便宜只要60元。

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