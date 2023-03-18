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沒有人天生能當好父母　坳不過孩子時「先同理情緒，再說明界線」

文／女子學

台灣的上一代，是貧窮的一代，許多人胼手胝足，為自己開創了不錯的生活。

正因為小時候過得苦，所以不希望孩子吃苦，許多父母無不在物質上滿足孩子。然而，物質上的富足，並不代表情感上的富足，父母年幼時被祖父母被情感上的忽視，也讓他們容易忽視孩子們的情感。

我不清楚台灣的數據是多少，但根據趙昱鯤在《無行動，不幸福》書中提到的，根據他過去幾筆研究，中國的安全型依附，約為23%～41%，比起美國過去研究得到的50～70%，其實少了許多。

或許台灣的數據沒有這麼低，以我自己的經歷，台灣的上一輩，要教養出安全依附，其實也是挺不容易的。

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▲良好的親子互動，是許多父母該學習的課題。（示意圖／Pexels，下同）

只注重物質，無法達成情感上的連結

有些人會說，現在的小孩子是爛草莓、啃老族。我不否認這樣的說法，或許觸碰到了這個社會的某些樣貌。然而，單純批評，沒有提出建設性的想法，是沒有辦法讓更多人走向幸福的。

我自己的成長過程，是和母親居住的。父母並未離婚，但因為某些家庭因素，他們分居兩地。我的母親是不擅長表達正向情感的人。她很少關心我的感受，使得我得不斷大吵大鬧，才能獲得我要的東西。

記得國中時期，有一次我落枕了，脖子無法轉動，十分疼痛。我的母親說，全勤是很重要的事情，要求我一定要上學。我打死不從，躺在床上不願意起來。僵持了一整天，我終究沒去學校。

當然，這並不是說她的觀念是錯的，對某些人而言，全勤的確很重要。然而，更重要的是，父母是否同理到子女的感受？有些做父母的，要求孩子生病了還是得上學，並搬出納爾遜將軍在暴風雪的日子裡上學的故事，來要求孩子要上學。有些做父母的，則是要孩子好好休息，不要累壞了。

但無論是要孩子上學，還是要孩子休息，都不是最重要的事情。最重要的事情其實是，父母是否讓孩子覺得，自己的感受被關懷到？

「你感冒看起來很不舒服，還好嗎？雖然我覺得全勤是重要的，但你可以自己做選擇，如果覺得自己OK，那就試著去上學，如果真的不舒服，也不要勉強，就好好休息。」如此傳達關心給孩子，才是最重要的事情。

我的母親不擅長關懷我，所以我往往打電話給父親，向他索求愛。但我的父親也不懂得如何關懷人，所以他常常會在我生氣或難過的時候，透過物質滿足我。

不知道有幾次，我錢不夠用的時候，向父親討錢。父親雖然生氣，但往往還是會妥協，使得我養成了花費不當的習慣。然而，父親給了我錢，是否讓我覺得有安全感？就某一部分而言確實是如此，因為生活所需被滿足，確實能帶給我安全感。

但另一部分，父親並未讓我養成對自己負責的責任。他總是一開始先拒絕，後來又在我的要求下妥協，使得我遇到問題時，總是找爸爸求助。這並不是說，孩子找父母求助是不好的。然而，如果父母未能讓子女學習如何自己幫助自己，只是單純給予物質滿足，其實是不夠的。

這也不是說，我的父親不會教育，只是在他的生命經驗裡，好像給予物質上的滿足，就能解決孩子的問題。他沒有從父母身上獲得足夠的情感關懷，自然也不會給予我足夠的情感關懷，這是很自然的一件事情。

試著給予孩子關愛，而不是給予孩子物質滿足

還記得我看過一些教養的書籍，裡面有著這樣的對話：

一個做兒童教育的叔叔，路過了一家玩具店。一個孩子不斷對媽媽哭鬧：「我要兔兔！我要兔兔！」

媽媽則是大聲斥責著：「你玩具還不夠多嗎？為什麼又要買新玩具？」

孩子的情緒並未被安撫，而是更加聲嘶力竭地哭著。

這位叔叔，走向了孩子，蹲下來和孩子講講話（蹲下來與孩子同高非常重要，這讓孩子不會覺得說話者高高在上）：

「你很想要兔兔呀？」

「對！」

「感覺得出來你很喜歡兔兔。」

「對啊！可是媽媽不買給我！」

「我可以明白你很想要兔兔，你真的很喜歡兔兔。」叔叔溫柔地說出這句話，並稍作停頓後，繼續說道：

「可是媽媽沒有辦法再幫你買新的玩具了耶。」

「不然…我們好好地跟兔兔說聲掰掰，下次再來玩具店看它，好不好？」

「走吧，要跟媽媽回家嘍。我們跟兔兔說掰掰，好嗎？」

真的是很溫柔的一個叔叔呢。

「先同理情緒，再說明界線」

當然，在實務現場，對話絕對沒有這麼容易。不過從這邊可以看到，這位教育者先是同理了孩子的情緒，再來才是說出界線。

過去的父母輩，大多只有兩種做法，一種是拒絕孩子的想法，另一種則是坳不過孩子，因而向孩子妥協。無論哪一種，都沒有真正關心的孩子的情緒。

這個叔叔做的其實說起來很簡單，就是「先同理情緒，再說明界線」，而父母們做的，往往不是「堅守界線」，就是「放棄界線」，卻都沒有前面「同理情緒」的那一步。

當一個孩子呱呱墜地，總是以為自己是世界的霸主。要奶就有奶，要換尿布就有人換尿布。然而，孩子會漸漸地發現，父母無法滿足自己的全部。因而，他們會想要消滅不能滿足自己的「壞父母」，留下能夠滿足自己的「好父母」。

可是呢，我們都得學會面對社會現實。這一些未能在小時候獲得同理的父母，如果老是得不到父母的回應，就比較有可能發展出不回應孩子情緒的父母。如果在哭鬧之後，能夠得到父母的回應，他們就比較有可能在未來對孩子妥協，放棄自己的界線。

回應並非物質的滿足，而是情感上的理解

過去，我在讀依附理論時，常常談所謂的「回應性」，好像父母得全能地回應孩子的需求，才是夠格的父母。但事實上，並不是這樣子的。所謂的回應，並非指物質上滿足孩子的需求，而是情感上能否回應孩子的痛苦。

在我一開始接受諮商的時候，我就像個希望諮商師幫我解決所有壞父母，留下所有好父母的孩子一樣。但我漸漸地知道，我必須接受好父母跟壞父母，其實是來自同一個人的事實。

沒有人能真正地成為好父母，那會讓孩子永遠不會自己解決問題，總是尋求父母的協助。而那些能夠學會自己解決問題的孩子，其實是來自於父母情感上的同理，搭配界線上的設立。

這些孩子學到了，自己並不能成為世界的神，但同樣地也學到了，即便自己的父母無法滿足自己的所有期待，但卻能盡可能關懷自己的情緒。

所謂的無條件的愛，並不是一切順從孩子，因為在現實世界裡，父母的財力有限，同時也有自己的情緒。

真正的無條件的愛，來自於「即便拒絕了孩子的需求，依然關心孩子的情緒。」

這是一條很難的路，但我們可以試著往這個方向，努力看看。

延伸閱讀

親子關係課題：每日保留 3 個與孩子培養親密感的時光，從小建立充滿信任的好感情！

慢一點，也可以很美好。《一路上，有我陪你》：當亞斯伯格特質父親遇上自閉症兒子

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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