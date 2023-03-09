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H級香菱恐遭拘提！遭AV導演控妨害名譽　3度傳喚都不出庭

▲陳香菱擁有姣好身材。（圖／翻攝自陳香菱IG）

▲網美陳香菱被控妨害名譽案，經檢察官3度傳喚未到案，恐遭拘提。（資料照／翻攝自陳香菱IG）

記者劉昌松／台北報導

被封為「兇版李毓芬」的H級網美香菱，因為在IG上批評AV導演圤智雨是「超級心術不正的一個人」，遭圤智雨控告妨害名譽，台北地檢署去年底首度開庭，香菱並未現身，今年2月再傳未到，香菱曾為此喊冤，沒收到開庭通知，結果檢察官9日第3度開庭，香菱還是沒有現身，屢傳不到恐遭檢察官開票拘提甚至通緝。

圤智雨(本名郭震宇)從事AV拍攝2年多，2022年6月間，圤智雨突與女優娃娃(翁雨澄)鬧翻，娃娃指控圤智雨，不只一次想對她「潛規則」，圤智雨則曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，娃娃則公開2021年的一段7分鐘錄音檔，證明自己所言有據。

此時，香菱(陳香菱)也加入戰局，在IG限動批評圤智雨「超級心術不正的一個人」、「毀人為樂趣的一個人」，香菱還稱自己不認識娃娃，沒見過面，「但從她的文字裡，圤先生就是這樣的人。」

圤智雨憤而控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署2022年12月15日首度開庭，傳喚雙方釐清案情，結果只有圤智雨出庭，香菱則未現身。檢察官改傳香菱2月16日上午二度開庭，香菱卻始終沒有現身。

當時記者詢問香菱為何都不出庭，香菱表示「完全沒通知」，「我從來沒有收過這個案件的(開庭)通知」，香菱並隨即向律師諮詢，得知地檢署傳喚通知常用平信，可打電話去地檢署查案號，並說她看了新聞才知道被告，但沒有收到通知，沒想到檢察官第3次傳喚香菱3月9日出庭，仍不見人影。

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