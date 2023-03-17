同框Josh不到24小時！鄭宗哲返美「連3發慘況」　網炸：真的出事了

▲鄭宗哲與台南Josh合照完，搭機慘遇3狀況！ （圖／翻攝IG／tainanjosh）



網搜小組／劉維榛報導

儘管中華隊在經典賽遭淘汰，但奮血拚戰精神讓國人大開眼界。而本屆擔任「開路先鋒」的內野手鄭宗哲於16日搭機返美訓練，恰巧與「反指標國師」台南Josh搭同班機，殊不知兩人合照完，鄭宗哲碰上一連串麻煩，引發一票粉絲認證「珍愛生命、遠離Josh！」

效力於美國職棒匹茲堡海盜小聯盟體系的鄭宗哲，他下午在IG限動哀號，抵達舊金山後剩1個小時轉機，但過海關拿行李與檢查包包後，結果根本來不及，只好重訂一張機票；後來抵達紐約，當下只剩下4分鐘，鄭宗哲以光速腳程從117號登機口衝到73號，所幸有成功抵達。

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不過最崩潰的還在後頭，鄭宗哲又說，好不容易到達佛羅里達，行李卻沒有到，要等明天早上10點才會到了。

對此，鄭宗哲也不禁相信Josh的死亡魔咒，下秒標記Josh的IG，並笑虧「我盡量的不去想是...拍照的問題！」

▲Josh也在IG回應了。（圖／翻攝IG／tainanjosh）



事後，Josh也在IG緊張回應「巧...巧合啦，很明顯的只是一次巧合，幫不知道的球迷補充，不完全是我們轉機時間抓太短，是飛機有延遲一點，我在舊金山也是用一個4分鐘的配速狂奔才順利轉機，看來這次安平區閃電是跑贏中華隊的開路先鋒了。」

但話鋒一轉，Josh稍早又在臉書發文道歉，「小朋友下次知道該拒絕的時候，還是要勇於說不，珍惜生命遠離架許（Josh），我還是先道歉！」

爆笑狀況曝光後，引來一票網友噴笑回應「合照就初四（出事），這才準備要去報到而已啊」、「好可怕的Josh....不要傷害我們的海賊王」、「行李懂幫忙擋煞」、「不到24小時就出狀況，這神秘力量太強大了」、「他只是個孩子啊」、「不愧是國師加持過」。