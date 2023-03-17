拚600萬國際旅客！中國客進不來　觀光局：不管有無陸客都要達標

▲觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

3月10日起兩岸再恢復10個定期航點，不過我方陸客禁團令還未解，中國開放試點旅遊國家也沒有台灣，交通部今年要拚600萬國際旅客來台，仍欠東風，觀光局副局長林信任表示，不管有沒有大陸旅客，都要達到600萬國際旅客目標，若無陸客將加強其他市場行銷。

兩岸再恢復10個定期航點，加上現行5航點，總計15航點，另還有13個航點規畫開放申請包機，不過雖然航點逐步開放，但我方尚未解除陸客禁團令，中國團客出境開放試點60個國家也沒包括台灣，讓600萬國際旅客來台目標備受考驗。

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觀光局副局長林信任出席「旅遊安全」公開活動受訪時表示，觀光局收到的指令就是今年要達到600萬國際旅客目標，不管有沒有大陸旅客，都得達到目標，大陸旅客能來，是很大加分，沒有的話，也要全力達到交付目標，將從其他主力市場加強行銷，達到600萬人次。

針對鬆綁禁團令，是否小兩會已啟動協商，林信任指出，兩岸之間，大陸2019年8月禁止自由行來台，後續疫情關係，2020年大陸也禁止團客到海外旅遊，今年2月、3月大陸兩波公告開放旅遊試點國家，一波是20個國家，一波是40個國家，兩波公告都沒有包含台灣在內，後續還是要考量疫情或透過對等協商進行溝通，小兩會的溝通沒有終止過，駐陸人員或陸方駐台人員，雙方溝通都是非常暢通。