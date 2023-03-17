吸金主謀買通管理員「牢裡吃大餐繼續騙」　檢調搜索燕巢監獄

▲高雄燕巢監獄今日遭到檢調搜索。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，非法吸金41億餘元，去年更一審判處有期徒刑14年，目前被收押在設於高雄燕巢第二監獄中的看守所，日前傳出周瑞慶在獄中勾結二監不肖官員，官員扮演「傳令兵」從獄中傳遞周的信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。橋頭地檢署今（19）日指揮調查局人員前往二監搜索，提訊周瑞慶並約談吳姓管理員。

化名「陳子龍」的周瑞慶與億元富集團幹部，透過說明會向投資人宣稱，是全國第一家合法控股公司，資產雄厚，有土地房產數百筆，買到賺到，跨足渡假會館、食品、服飾等多項產業，未來將「上市上櫃」，誘騙上百位民眾投資，但其實那些都是沒有實際在經營的空殼子公司，不法吸金金額合計達41億元。

▲新北地檢署曾查扣拍賣億圓富集團的勞斯萊斯名車「魅影」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

檢調2016年大動作搜索，周瑞慶伺機落跑，為了躲避查緝，周瑞慶還變裝，直到2018年中秋節才被逮，不少人被騙血本無歸，一審依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《偽造文書》等罪判周瑞慶17年徒刑，併科罰金9億元；二審高雄高分院改判他15年6月徒刑，罰金5億元，可折算易服勞役3年，等於勞役1日價值約45.6萬元。

全案上訴最高法院，撤銷原判決發回高雄高分重新審理，周瑞慶則是一直被羈押至今，已經4年多，高雄高分院更一審去年9月宣判，合議庭法官仍然認定周瑞慶有罪，但判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元。

▲周瑞慶被爆料在獄中「遙控」幹部重起爐灶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會就在15日爆料，早在去年接獲檢舉，周瑞慶被羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

橋頭地檢署今日上午指揮調查局幹員前往第二監獄搜索，據了解，主要是約談服刑中的周慶瑞，至於另一名被指當傳令兵的吳姓管理員沒有上班，檢方已聯絡家屬進行約談，檢方目前尚未對案情細節進行說明。