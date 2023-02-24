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社會 社會焦點 保障人權

假暖男水中摻這物…送癱軟女同事回家！備「藍色小藥丸」她嚇瘋

▲▼藥品、藥丸、生病、醫院 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男偷偷在女同事水中加了8顆不明藥物，讓她喝下後昏昏沉沉，再自告奮勇說要送她回家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名擔任社區管理人員的女子小美（化名），喝下了陳姓男同事倒的水後，出現精神恍惚、手腳無力等現象，陳男還假裝關心自告奮用欲送小美回家休息，另一名同事認為送醫院比較好連忙阻止，而經醫院檢查發現小美誤喝了多達8顆的抗精神病藥物；警方調查發現陳男曾持有威而鋼、神仙水等性藥物，但高雄地院認為無法確定動機為財產、惡作劇或性犯罪，依傷害罪處有期徒刑8月，仍可上訴。

根據判決，小美與陳男都在高雄某大樓社區內擔任管理人員，2021年6月28日下午，小美上班中突然感到身體不適，出現口齒不清、精神恍惚、手腳無力等症狀，她仍硬撐至交接班時間，一名接班同事察覺她的異狀，擔心地說要叫救護車，這時陳男跳出來說可以送小美回家，但同事認為事態嚴重應該要送醫，隨後將小美送往醫院檢查。

而醫院檢驗出小美體內有抗精神病藥物，她大為驚嚇，事後調閱管理室監視影像後發現，陳男趁不注意時在她的水杯中加入了8顆藥物，她憤而報警；同事也向警方指出，陳男曾持有威而鋼、神仙水等性相關藥物，警詢時陳男也不否認，認為陳男可能有下藥猥褻、性侵等意圖，涉犯加重強制性交未遂罪嫌，經檢察官提起公訴。

陳男供稱，他確實有對小美的水下藥，在藥效發作後也有說要送她回家，但否認後續有強制性交的想法，只是怕小美到醫院會被驗出藥物成分，看她這樣回去自己也會很不安而已。

法官認為，陳男這次對小美下藥的動機、與持有性藥物無法斷定關聯性，出於財產犯罪、性犯罪或單純惡作劇等各種不良意圖均屬可能，小美也自述沒有被陳男碰觸到，身體並沒受到任何外傷。

法官審酌陳男無故將從網路上買來的不明藥物，在工作場合趁隙摻入同事水中，且一次就加了8顆，漠視該藥物可能造成的健康危害，害小美後遺症長達2個月，依傷害罪判陳男有期徒刑8月，全案可上訴。

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