1078萬存款遭行長盜用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

▲一名存戶1078萬元的存款，竟被銀行行長偷挪用。（示意圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

大陸有存戶的243萬元人民幣（約新台幣1078萬元）積蓄被郵政儲蓄銀行南京江寧支行（以下簡稱郵儲江寧支行）原行長挪用，後該行長因犯挪用資金罪獲刑。受害者李先生一家要求銀行賠償，沒想到卻被銀行拒絕。李先生一審勝訴後，南京中院在二審時作出了發回重審的裁定。

據《上游新聞》的報導，李先生16日向記者表示，「已經在南京江寧法院開庭前調解會議幾次了，但銀行以我們存錢後沒有經常查詢為由，認為我們應該承擔責任。」據多份調解筆錄顯示，郵儲江寧支行答辯稱，儲戶在處理自身存款過程中，沒有盡到審慎注意義務，自身存在過錯，因此應自行擔責。

對此，李先生則向媒體解釋來龍去脈，2008年為幫時任江寧郵政局岔路口支局的局長（後改為郵儲江甯支行）時先生完成儲蓄任務，李先生一家分別使用3個身份證在其銀行存入了135萬元。在之後的10年時間裡，為了幫時先生完成儲蓄任務，135萬元儲蓄款每年都會連同當年利息一起再存入郵儲江寧支行。

據李先生提供的存摺資訊顯示，2008年1月6日開戶後，3本存摺共計存入135萬元，之後每年12月至次年3月間，都有本金及利息的支取再存入資訊。到2018年12月，3本存摺餘額共計243萬多元。而當家裡要用錢時，才發現錢取不出來了。報警後發現，除第一筆存款資訊是真實的外，存摺上其他存取記錄都是假的。

▲銀行的存摺流水原來是假的。（圖／翻攝自《上游新聞》）

根據南京市江甯區人民法院的《刑事判決書》顯示，經審理查明2008年1月至2018年3月間，時先生在郵儲江寧支行工作期間，製作假的存摺交易流水，先後多次挪用客戶李某、陳某、胡某存款共計2430109元。因犯挪用資金罪，時先生被判處有期徒刑2年3個月，並責令其退賠被害單位郵儲江寧支行2430109元。

針對時先生挪用公款一案，郵儲江甯支行時任負責人則回應記者稱，作為被害單位，郵儲江寧支行認為法院對時先生的定罪不準確，已申請檢察機關抗訴。2023年3月16日，記者核實瞭解到，目前該判決已生效。

刑事官司判了，但錢還是要不回來。於是李先生一家將郵儲江寧支行告上法庭。法院審理後認為，儲蓄機構應當保證儲蓄存款本金和利息的支付，不得違反規定拒絕支付存款本金和利息。

本案中，李某、陳某等將存款交付給時先生，由時先生開設郵政儲蓄存摺帳戶，並由時先生辦理款項存取，存摺均加蓋有「南京江寧岔路口郵政儲蓄」的印章，時先生原系岔路口分局局長，李某、陳某等有理由相信時先生系履行職務行為，其與郵儲江寧支行構成儲蓄存款合同關係。為此，法院作出郵儲江寧支行返還儲戶存款的判決。

沒想到郵儲江寧支行竟然還不服判決，提出上訴。2022年5月13日，南京市中院作出撤銷一審判決，發回重審的《民事裁定書》。

報導補充，3月16日針對此事，郵儲江甯支行相關負責人回應稱，此事由郵儲南京分行專人負責，並提供了相應電話，而郵儲南京分行工作人員在瞭解採訪意圖後掛斷電話，此後拒絕接聽。

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