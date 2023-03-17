人工淚液釀「1死4人摘除眼球」全面下架　美國68人感染罕見菌種

▲人工淚液EzriCare驗出綠膿桿菌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國販售的人工淚液EzriCare及Delsam Pharma被認為可能引發罕見的綠膿桿菌感染，已經全面下架召回。美國疾病管制與預防中心（CDC）和食藥署（FDA）表示，截至3月14日，全美16州累計68名患者感染綠膿桿菌，上述兩款產品可能導致1人死亡、8人視力受損、4人接受手術摘除眼球，目前仍在檢驗釐清。

今年1月，CDC警告民眾停止使用EzriCare和Delsam Pharma，因為產品可能含有抗藥性細菌汙染。這兩個品牌的人工淚液在印度生產，之後進口至美國銷售，母公司全球製藥（Global Pharma）接獲FDA正式建議後也發布自願召回令。

CDC說明，感染綠膿桿菌的患者大多都有使用眼藥水及人工淚液，他們提供的已開封產品檢測出綠膿桿菌，未開封產品仍在接受檢測，以確認生產程序是否發生汙染。

CDC表示，感染症狀包括眼睛泛紅、疼痛不適、流出黃綠或透明分泌物、視力模糊、對光敏感度提高，任何使用召回產品並出現症狀的人都應該與醫師聯繫。

▲EzriCare人工淚液已被召回。（圖／翻攝EzriCare官網）



BBC引述市場研究公司Statista數據報導，2020年，全美多達1.17億人使用眼藥水及洗眼液產品，但在這次事件之前，美國沒有發現過綠膿桿菌。上周，FDA因為不同疑慮要求召回Pharmedica和Apotex生產的眼藥水。

上周，一名佛州女子控告EzriCare，因為她使用該藥廠產品後發生感染，被迫摘除其中一顆眼球。律師科蒂斯（Natasha Cortes）將汙染歸咎於眼藥水裡沒有添加防腐劑。EzriCare發言人表示，目前尚未確認疫情與其產品有關，「我們正在盡最大可能聯繫消費者，建議他們不要繼續使用產品，也立刻聯繫CDC和FDA，表達願意配合任何要求的意願。」