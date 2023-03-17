國道深夜火燒車！200萬廂型車瞬間陷火海　3人急跳車逃生

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

國道一號北上196公里處17日凌晨發生火燒車意外！一輛要價200萬元的廂型車行經彰化段時突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，整台車瞬間全面燃燒，車上3人嚇壞，當場跳車逃生。警消獲報到場，緊急撲滅火勢，所幸並無造成人員傷亡。

▲國道深夜火燒車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事故發生在17日凌晨0時許，警消人員接獲報案後立即趕抵現場，到達時整輛廂型車已全面燃燒，火光照亮夜空，畫面相當驚悚，所幸車上3人即時逃生，才沒釀成悲劇，至於詳細的起火原因仍待調查釐清。