女大生「襪子穿7天」底下黑黑　男友打開推特傻了：賣給同校的

▲原PO發現女友襪子都穿7天才洗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男大生表示，他跟女友同居一個月後，發現女友都會把襪子穿了一個禮拜才拿去洗，最後竟發現對方在賣「原味襪子」，且每雙售價1000元，「真的是快顛覆我的三觀了，怎麼會有人要買穿過的襪子啊」。

該名男網友在Dcard表示，他認為襪子應該要每天洗，但和女友同居後卻發現，女友穿白色襪子卻7天才洗，看到底下黑黑的提醒女友後，卻被反嗆是強迫症，讓他非常困惑，「真的是我太怪嗎？但她一個禮拜穿同一雙襪子也沒味道真不知道這樣是好還是不好」。

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▲女友坦承，確實以每雙1000元為售價賣原味襪，讓原PO難以置信。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



網友看完紛紛留言，「嘔，我個人是出去回來，有穿過就是換」、「一個禮拜是有點誇張，如果腳不太會流汗，兩天還能接受」、「黑黑一片是怎樣…她自己不覺得髒嗎」；也有人推測「穿完拿去推特上賣」、「她可能有在賣原味」、「她應該是有在賣原味襪子，穿越久越值錢」，讓原PO起了疑心。

對此，原PO忍不住去詢問女友，對方這才坦承真的有在賣「原味襪」，且買家還有同校的學生，瞬間讓原PO傻眼「怎麼會有人要買穿過的襪子啊？這世界到底怎麼了，一雙穿過的襪子賣1000（元）還有人要買，真的不知道該說什麼…問她是不是缺錢，結果她跟我說是她的興趣？興趣是賣穿過的襪子？」。