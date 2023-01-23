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穿太緊的襪子睡覺「血液循環不好？」　醫喊錯…3類人更該穿

▲▼網揭「5個方法」消除惱人腳臭 。（圖／Unsplash）

▲一到冬天，不少人會在睡覺時穿上襪子 。（示意圖／Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一到冬天，手腳冰冷的狀況就變得嚴重，即便躲進棉被裡，仍感受到一股冷意。外媒曾報導，睡前套上襪子，可以早15分鐘睡著，晚上也不易醒來，不過不能挑選「太緊的襪子」，血液循環會變差；不過，台灣心臟內科主治醫師搖頭，「並沒有這種事，是錯的」。

外媒引述一份國外研究，指在睡前穿上保暖的襪子，大腦察覺體溫變高，會將血液導至末梢散熱，核心溫度也會降低，就會想睡覺，而在睡覺時體溫下降，襪子也會讓腳部保持暖和，幫助身體睡得更好。不過，不可挑選有「鬆緊帶」的襪子，會勒住腳踝，導致血液循環變差。

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針對「襪子穿太緊，血液循環會變差」一事，北部某醫院心臟內科主治醫師在PTT回文反駁「是錯的」，雙腳的靜脈系統有兩套，皮下的表層靜脈，跟深層的深部靜脈（與動脈相鄰），「表層靜脈會有靜脈曲張的問題」。

▲▼取暖,保暖,襪子,毛襪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師還建議，有靜脈曲張的人，可以穿著彈性襪改善腫脹的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著說，通常老人、肥胖者，或是因為工作或其他因素，導致有靜脈曲張的人，「建議可以在夜間穿著彈性襪，可有效改善雙腳腫脹，水腫，睡覺睡到一半抽筋等症狀」，最後他再次強調，並沒有晚上睡覺襪子不能穿太緊這種事，「又不是把橡皮筋綁在腿上」，還霸氣寫道，資料來源是本人，「我是心臟內科主治醫師」。

貼文一出，許多網友在底下狂推，「睡醒時襪子就不見了，還是會想脫掉」、「八卦臥虎藏龍」、「原來會上八卦問診是有道理的」、「這資料來源有點猛阿」、「重點是腳要保持溫暖，如果冰冷就不好睡」、「跟泡澡一樣，泡了之後就好睡」、「來推，昨天晚上穿襪子睡，超舒服」。

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關鍵字：

寒冷襪子睡覺血液循環

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