前立委羅志明誘海軍少將當共諜　6年招待48退將赴大陸...遭起訴

▲前立委羅志明（中）到大陸參加黃埔軍校同學會活動。（圖／翻攝自黃埔軍校同學會活動手冊）

記者陳宏瑞／高雄報導

前立委羅志明和前海軍少將夏復翔涉嫌被中國勢力吸收淪為共諜，高雄檢察官今年1月約談兩人到案後，雙方均否認，檢方將兩人聲押獲准後，經過近1個半月的偵辦，發現羅、夏兩人利用軍方人脈和在廈門做生意的機會，多次招待軍方退役將領到大陸與大陸的黃埔同學會等組織「交流互動」，6年內至少招待48名退役將領、組了13團到大陸，累計194人次。檢方認定兩人涉嫌違反國安法的發展共諜組織罪犯行明確，今（16）日偵結將兩人起訴，並移審法院審理中。

65歲羅志明原為國民黨黨員，因爭取黨內第5屆立委提名未果，曾加入親民黨爭取提名，但也無法取得提名，轉而支持前總統李登輝被國民黨開除黨籍，轉投台聯黨，當選第五屆及第六屆立法委員。羅志明也曾任台鹽廈門子公司董事長，現任是元富土地開發股份有限公司負責人。

▲前海軍少將夏復翔（左二）到大陸參加黃埔軍校同學會活動。（圖／翻攝自黃埔軍校同學會活動手冊）

夏復翔則是海軍64年班，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。

據了解，二人遭中共勢力吸收後，羅志明利用自己曾擔任過立委及擁有的人脈，夏復翔則是以退將身分和在國軍人脈，找了多位退役將領，一起到大陸接受招待，企圖以一個拉一個的方式，再回台灣協助中共「發展組織」。

▲前立委羅志明（右）今年初開庭後遭羈押。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢調今年初獲報兵分多路展開搜索，除帶回羅志明、夏復翔，也帶回一同接受招待的超過10幾名親友等人，部分人士認了有接受招待，但不知道詳情，還需要進一步釐清，雖羅志明、夏復翔2人否認犯行，檢方認為兩人犯行明確且有串證之虞，向法官聲請羈押，法院裁定各以20萬跟15萬交保，雄檢不服提起抗告，獲得法院裁定羈押，讓羅志明、夏復翔兩人無法回家過年。

檢方後續偵辦發現，羅志明遭中共勢力吸收後，先引介海軍退役少將夏復翔受中共勢力吸收，2人從2013年起陸續接受負有對我國統戰、滲透及發展組織等任務之大陸地區「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」代表人員及中共勢力指示，2人共同或由夏復翔單獨以其退將身分所具之國軍人脈，長期物色，刻意招攬、引介我國國軍特定階級、軍種退將赴陸接受落地招待與陸方人員座談、餐敘。

大陸方面則宣傳「和平統一」、「一國兩制」甚至「武統臺灣」等統戰思想，並詢問退將祖籍及是否有意返陸居住等話題，藉此對台灣退將進行思想引導，並挑選可納為渠等所用之退將，提供中共情治人員得以接觸、拉攏甚至吸收退將的機會，而為大陸機構發展組織行為。

據了解，兩人到案後承認有招待退將到大陸，但否認有發展共諜組織。檢察官追查並分析事證後，認定被告2人至少使我國48位退役高階軍官受引介、接觸，招待出團次數為13次，出團總人次則為194次，因此依違反國安法的發展共諜組織罪，將兩人提起公訴。