二膽伙房兵脫逃滿7天　國防部未發布通緝原因曝光

▲金門二膽島上兵陳嘉壎離營漂游到廈門滿7天，讓營區中「以軍為家」的立牌顯得非常諷刺。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

金門二膽島守備隊26歲伙房兵陳嘉壎9日離營失聯，目前人在廈門，中方已同意讓家屬前往探望，金門地檢署已證實，還有許多事項需要查證，今天（16日）暫時不會發布通緝令，本刊掌握，包括金防部、國防部及國安相關單位綜合考量判斷，陳姓上兵游到廈門幾乎可以排除背後有政治或情報因素，「只是阿兵哥不想面對欠債的事實。」

決策人士向本刊證實，陳姓上兵脫逃到對岸，相關單位訪查陳的家人及部隊同袍，都同時指向與陳的財務狀況脫不了關係，陳目前一心想逃避現況，在對岸不只衣食無虞，又沒有壓力，一旦發布通緝後，陳回部隊將面臨軍法審判，「我們的第一要務，就是先想辦法把人帶回來，現在發布通緝，要勸他回來可能更難，會讓事情更複雜。」

據《陸海空軍刑法》39條規定，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，離營6天以上，處以5年以下有期徒刑，6天內則減輕其刑；軍方也在日前指出，10日就因陳員失聯滿24小時，對其發布離營通報，若失聯7天仍未現身，檢方將發布通緝視為「逃兵」。陳姓上兵是9日離營，依規定已符合逃兵條件。

本刊掌握，政府安全單位與國防部清查後確認，外島上一次發生有類似駐軍游到對岸的情事，可以追溯到27年前，這段期間，對岸藉由泳漂方式，至少就有20幾起。

相關人士透露，「中方目前已若同意家屬下週到對岸訪視陳姓上兵，未來若進一步協商，同意我們把人帶回來，我們應該會透過管道，與對岸協調由海巡署派員到金廈中線，把人接回來，過去我們把對岸游到外島的人送回去，最早都是透過民間紅十字會派船，近幾年則是由海巡派船把人送到中線，讓對岸把人接回去，這次的我方接人回台的執行方式，還需要再協商。」







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