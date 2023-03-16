「惡龍」張鍚銘20次聲請假釋被駁回　喊話：盼大眾看見自新的心

▲張鍚銘日前再提第20次假釋被駁回後，委請友人發表公開信表心跡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「惡龍」張鍚銘因據人勒贖案被判無期徒刑，在監18年自認表現良好，惟申請假釋前18次都被駁回，張錫銘認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一，與其他受刑人差別對待，提出行政訴訟，法官認為矯正署認事無不當，駁回張錫銘所訴，張鍚銘日前再提第20假釋被駁回後，委請友人發表公開信表心跡。

張鍚銘公開信指出，「法律千萬條、要用自己喬，駁回20次假釋申請，大法官釋憲給予司法救濟、法院又尊重行政裁量範疇，大法官也打臉自己駁回我的釋憲聲請，尊重法院裁定，會再努力學習、盼大眾看見我改變自新的心，讓暗房的省思成為點復歸之路的的一盞光」。

張鍚銘強調，「第四次爭取權益訴訟準備中，我堅信臺灣是文明、法治進步國家，法治好運總發生在權貴身上終有落日，所以我要大聲說出，我是驕傲、堅韌有勇氣的臺灣人，也要呼籲執政當局，2024年我要行使公民權義務、投票」。

據了解，張錫銘2022年主張，他從2017年起每4個月提報假釋，到2022年6月已經提報18次，但都未通過，10月提報第19次，他指出第14、15次提報假審會已經通過，但仍被矯正署駁回，其中第16次連假審會都沒通過，他質疑在監所行為表現、基礎事實未變動的狀況下，卻獲得不同結果，他認為假審會判斷標準不一。

他質疑，第18次假釋未通過原因，有過去犯行重大及未對被害者進行賠償，但他在監表現良好，且2度欲透過「修復性司法」向台南地檢署申請聯繫被害人欲協商賠償事間，但檢方卻表示這需要由被害人主動提出拒絕，他已經有規劃賠償被害人，且假釋審查基準表中，是以在監表現為主；而與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

矯正署指出，假審會只是假釋前階段的要件之一，在張錫銘第14、15次的提報中，假審會並未審酌未和解部分，矯正署駁回時有敘明，第16次時假審會才會針對和解部分審酌不予通過，並非判斷標準不一，而當時的被害人也有警員，張錫銘也有其他方式可以聯繫上被害人，將和解責任推到行政機關，難認有悔改之意。

矯正署說，張錫銘過去犯下殺人、擄人勒贖、殺人未遂等罪，至少有1人死亡、12人遭擄、2名警員及1名被害人受傷，被判處2個無期徒刑，犯行比詹龍欄更嚴重，何況詹龍欄服刑20年才核准假釋，認為程序並未違反。而台南地院法官認為矯正署認事並無不當，駁回張錫銘所訴。