惡龍張錫銘聲請假釋一再被駁　提憲法訴訟也獲不受理

▲對於張錫銘聲請釋憲，司法院大法官決議不受理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下多起綁架案件、綽號「惡龍」的槍擊要犯張錫銘，最後遭判無期徒刑入監，目前在台南監獄服刑超過15年。他多次聲請假釋，但均被駁回，他不滿一再被駁，認為《監獄行刑法》有違憲之虞，向司法院大法官聲請釋憲。但憲法法庭審理後，決定不受理他的聲請。

張錫銘師承昔日槍擊要犯「穿山甲」詹龍欄，詹被捕後，張錫銘仍在山區各地竄逃，並犯下泰雅度假村陳姓董事長、南投中興廣播電台洪姓小開、和欣客運楊姓少東等多起綁架案，得手數億元，並被警方列為槍擊要犯。最後在2005年7月間，由時任刑事局長侯友宜率隊，在台中縣龍井鄉逮捕張錫銘。張錫銘遭判無期徒刑定讞，目前在台南監獄服刑13年。

在監獄服刑的張錫銘轉性，發憤讀書，並極力關切獄政人權。前年5月間他多次透過友人公開獄中親筆信，爭取以受刑人的勞作金繳納國民年金保費，也曾抱怨受刑人勞作金分配到的比例太低、監所20年沒調薪。最後推動法務部修正《監獄行刑法》、《羈押法》等相關規定，張錫銘功勞記上一筆。

而張錫銘在獄中表現良好、沒有違規紀錄，但近5年來18次聲請假釋，均遭駁回；提出行政訴訟也敗訴確定。張錫銘不服，以《監獄行刑法》有違憲之虞，向司法院大法官聲請釋憲。

案件由憲法法庭第一審查庭審查，該庭成員包括審判長許宗力、大法官林俊益與黃瑞明。經過審查後，認為張錫銘的主張不具有憲法上重要性；此外，他所依據的行政法院敗訴確定判決，並未以張所論述的違憲法律為判決基礎，依法不能聲請釋憲。因此憲法法庭最後決定不受理他的聲請釋憲案。