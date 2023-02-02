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社會 社會焦點 保障人權

大貨車國道散飛樹葉挨罰1萬2　駕駛辯「自然落下」…法官駁回

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子駕駛大貨車行經國道10號，行駛中因車斗大量散飛樹葉，影響後方車輛行安全被檢舉，被裁罰1萬2000元，他以在原工地工作，樹木茂密，難免有樹葉落在車斗情況，沒有故意或違失行為，向屏東地方法院訴請要求法撤銷處分，遭法官駁回，可上訴。

林姓男子駕駛大貨車於111年3月15日下午16時多，行經國道10號東向7.7公里處，因有「所載貨物飛散（高、快速公路）」之違規事實，遭民眾檢舉，被警方依違反道路交通管理事件通知單，並移由高雄監理所裁裁罰原告罰鍰新臺幣12000元、記違規點數2點。

林男不服，主張他的職業為鏟裝機（俗稱小山貓）技術士，平時均駕駛系爭貨車載運小山貓至各地施工。而駕駛大貨車自領牌以來，均依法僅載運所營事業貨物即小山貓，未曾載運其他物品。

案發當日，他駕駛該輛大貨車並搭載小山貓，於上午到一所大學仁武校區工地，到下午離開時，因尚有工程上之必要，故將小山貓留置工地而空車離開，因此他離開工地時，貨車是無載運任何貨物之狀態。因工地樹林茂密，難免會有樹葉飄落貨車車斗，且工地離交流道僅8分鐘路程，是檢舉人應係誤認落葉為該貨車所載運之物品，他本身無故意或過失，原處分容有違誤，應予撤銷等語。

法官審理，按處罰條例第30條第1項第2款之規定，駕駛人只要裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，有肇致貨物掉落、飛散之可能，即合於上揭條文之要件。經檢視採證光碟可知，大量葉片係由該貨車上直接飛落，故已構成上揭要件。再者，駕駛人於起駛前應有注意檢查車輛情形之義務，車斗內含有大量樹葉，在未經處理之情況下，如遇高速行駛、緊急剎車、風速較大、變換車道或路面不平等情形，均有可能因此彈跳、吹落或掉落車斗外，致有危及其他用路人安全之虞，基此，原告確有過失之行為。駁回該訴訟。

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