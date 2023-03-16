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張育成一戰成名　IG粉絲數「2萬→9.5萬人」！衝上台灣棒球員第1名

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲扛起本屆中華隊第4棒的張育成，打擊表現火燙。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中華隊此次在經典賽展現堅強韌性，雖然無緣晉級8強，但球員們的拚搏精神，不僅感動了整個台灣，也讓全世界看到台灣，其中，張育成憑藉火燙表現，在經典賽一戰成名，IG粉絲追蹤人數，從2萬人一路衝到9.5萬人，人氣狂飆。

有網友在PTT發文，整理出「經典賽後台灣隊選手IG追蹤數排名」，張育成的粉絲追蹤位居第一名，有9.5萬人，粉絲成長的速度讓他很震驚，「張育成接棒新台灣巨砲後直接登頂了」，不只是經典賽球員第一名，還是所有台灣棒球員的第一名，「我記得經典賽開打前才2萬左右？」

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此外，第二名是旅日好手王柏融，粉絲有8.9萬人，第三名是「四爺」陳傑憲，粉絲數7.1萬人，第四名為連2年都拿到人氣王的王威晨，粉絲數7萬人，第五名則是陳冠宇，粉絲數6.1萬人。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO整理出球員的粉絲數。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起網友討論，「張育成的臉書粉絲團追蹤數也暴增」、「張育成這次有出圈啊，非棒球迷都關注了」、「張育成出事那時，FB追蹤大概5.5萬，現在已經10萬了」、「念庭漲很多！原本在追蹤時沒那麼多」、「四爺也太強，屌打中職人氣王欸」、「四爺有帥有實績」、「連我阿嬤都知道張育成了」。

然而，有棒球迷驚呼，「原來陳禹勳那麼少喔」、「陳禹勳IG沒公開啊，而且自介也沒他的名字」、「鄉長的客群應該以臉書為主」、「鄉長自己的IG是不公開帳號，當然不容易成長」、「王維中比想像中少，旅韓不是吸了一波粉嗎」、「阿坤怎麼那麼低」、「江少慶意外的少耶」。

▲「四爺」陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲「四爺」陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

其中，不少人都提到，「球員個人的IG沒什麼好看的，除非是小編經營的粉絲團」、「其實也要看有沒有經營，不大經營的追蹤沒意義」、「粉絲數要高，就要跟粉絲互動+更新，練球都來不及了」、「經紀公司沒有特別經營都不高」、「球員IG真的沒啥好看+1，這次有大賽，球迷剛好去給鼓勵」。

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