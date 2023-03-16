拜拜見香油錢竟心生邪念！拿大提袋整箱偷走　落網辯神明同意的

▲洪姓男子涉嫌偷香油錢被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港廟宇「天封宮」日前發現內裝有香油錢的木箱整桶不見，損失約新台幣2萬元，案經警方受理後調閱監視器鎖定洪姓男子涉案，將他查緝到案，他辯說已向神明膜拜後擲筊獲應允，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

東港分局東濱派出所日前獲報廟宇內香油錢被竊，員警擴大調閱附近監視器畫面掌握男子身分，鎖定61歲的琉球鄉洪姓男子涉案；由於他平時居無定所、四處遊蕩，日前至天封宮參拜時，瞥見神桌上的香油錢桶，即心生歹念，於案發當日預先準備大提袋，趁四下無人直接將香油錢桶裝入袋內據為己有，過程全被廟方監視器拍下來。

所長李俊宏循線得知他在小琉球活動，立即率領同仁飄洋過海前往洪男經常去處查緝，警方找上門時，他辯說擲筊經過神明同意後逕自將香油錢帶走；警方攤開監視器影像與其所稱不符，他才坦承竊取香油錢，冒犯神明犯下大錯，主動將竊取得來新台幣2萬元返還祈求獲得原諒，惟竊取過程事證明確，全案訊後將洪嫌依竊盜罪函送屏東地檢署偵辦。



東港警分局呼籲大眾，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己之物品佔為己有，以免涉法，並提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦目標。