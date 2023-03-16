　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拜拜見香油錢竟心生邪念！拿大提袋整箱偷走　落網辯神明同意的

▲洪姓男子涉嫌偷香油錢被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲洪姓男子涉嫌偷香油錢被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港廟宇「天封宮」日前發現內裝有香油錢的木箱整桶不見，損失約新台幣2萬元，案經警方受理後調閱監視器鎖定洪姓男子涉案，將他查緝到案，他辯說已向神明膜拜後擲筊獲應允，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲洪姓男子涉嫌偷香油錢被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲洪姓男子涉嫌偷香油錢被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港分局東濱派出所日前獲報廟宇內香油錢被竊，員警擴大調閱附近監視器畫面掌握男子身分，鎖定61歲的琉球鄉洪姓男子涉案；由於他平時居無定所、四處遊蕩，日前至天封宮參拜時，瞥見神桌上的香油錢桶，即心生歹念，於案發當日預先準備大提袋，趁四下無人直接將香油錢桶裝入袋內據為己有，過程全被廟方監視器拍下來。

所長李俊宏循線得知他在小琉球活動，立即率領同仁飄洋過海前往洪男經常去處查緝，警方找上門時，他辯說擲筊經過神明同意後逕自將香油錢帶走；警方攤開監視器影像與其所稱不符，他才坦承竊取香油錢，冒犯神明犯下大錯，主動將竊取得來新台幣2萬元返還祈求獲得原諒，惟竊取過程事證明確，全案訊後將洪嫌依竊盜罪函送屏東地檢署偵辦。

東港警分局呼籲大眾，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己之物品佔為己有，以免涉法，並提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦目標。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
首波1.4萬人「6000元入帳」！　爺奶刷存摺大笑
高雄女遭持刀追砍！　倒地慘遭狂捅喪命
台南「40年老味道」要盤讓！　老闆：真的累了
快訊／波多黎各5比2淘汰多明尼加！　8強交鋒墨西哥
父罰母子「街頭下詭舉雙手」　里長曝家庭狀況：至少已3次
坦言二膽兵離營因「財務問題」！　陳玉珍：家屬下周一赴陸探視
快訊／選策會名單惹議！　侯友宜重批「黑金不能復辟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3男約唱歌見警狂逃40kms　「無照駕駛」罰單1變7...還要吃官司

兒被擄走父急報警　他竟是詐團成員！和22歲辣女雙雙被收押

高雄驚悚情殺！魚販持刀追砍女友　她倒地慘遭狂捅喪命

快訊／三重車禍！母女駕車出遊與公車碰撞　3人受傷送醫

明仁會春酒之亂惹怒警！萬豪酒店被盯上　酒駕女險撞人遭活逮

科技老闆買16幅北韓油畫慘了！仲介人叫金權日　這原因被控「資恐」

台南上班族先開車再換機車很詭異　警起獲罕見大麻煙油煙彈

轉彎失控！金門水泥預拌車衝出道路橫掃路樹　車頭凹陷全毀

惡父罰母子「街頭下詭舉雙手」　里長曝家庭狀況：至少已第3次

嘉義浪犬遭「山豬吊」夾斷3條腿　只能匍匐爬行...好心人認養

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

3男約唱歌見警狂逃40kms　「無照駕駛」罰單1變7...還要吃官司

兒被擄走父急報警　他竟是詐團成員！和22歲辣女雙雙被收押

高雄驚悚情殺！魚販持刀追砍女友　她倒地慘遭狂捅喪命

快訊／三重車禍！母女駕車出遊與公車碰撞　3人受傷送醫

明仁會春酒之亂惹怒警！萬豪酒店被盯上　酒駕女險撞人遭活逮

科技老闆買16幅北韓油畫慘了！仲介人叫金權日　這原因被控「資恐」

台南上班族先開車再換機車很詭異　警起獲罕見大麻煙油煙彈

轉彎失控！金門水泥預拌車衝出道路橫掃路樹　車頭凹陷全毀

惡父罰母子「街頭下詭舉雙手」　里長曝家庭狀況：至少已第3次

嘉義浪犬遭「山豬吊」夾斷3條腿　只能匍匐爬行...好心人認養

3男約唱歌見警狂逃40kms　「無照駕駛」罰單1變7...還要吃官司

兒被擄走父急報警　他竟是詐團成員！和22歲辣女雙雙被收押

習近平：世界不需要新冷戰　打民主旗號挑動分裂不得人心

美MQ-9無人機「擦身掠過」俄軍戰機　空中第一視角疑曝光

基捷經費暴增3倍！謝國樑不買帳　交通部拋1構想「淨收益42億」

郭正亮爆台宏外交生變是衝著「這件事」　預言巴拉圭也岌岌可危

床頭牆靠近廁所！妹子半夜痛醒...驚見10cm蜈蚣嚇哭：4天被咬3次

國民黨選策會納傅崐萁、李全教　民進黨諷：違法亂紀金權賄報

台宏邦交傳生變　美國務院：中國承諾常跳票

侯友宜批選策會「黑金復辟」　朱立倫曝已通話：檢討但名單不影響

15歲少年遭人推落月台　下秒火車進站輾過

社會熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／雲林議長涉賄2600萬　今晨羈押禁見

留英妹賣身變小三！撈百萬喊：讓你家庭破碎

快訊／老闆娘被推下水溝亡　桃園男羈押禁見

兄弟迷姦16歲妹子　被逮拒解鎖手機遭聲押

17歲騎士遭違規左轉車撞上　送醫搶救不治

她拿到遺產後出國失聯　15年欠稅保險公司償還

惡父罰母子「街頭舉雙手下跪」　里長曝：跪第3次

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

600萬入國庫！高鐵台中科技執法半年開出1.3萬罰單

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

更多熱門

相關新聞

毒蟲駕車衝撞　台中警急閃連開4槍回擊

毒蟲駕車衝撞　台中警急閃連開4槍回擊

台中東勢分局東勢派出所巡邏員警今(16日)凌晨3時許巡經東蘭路便利商店前，意外發現毒品慣犯陳嫌(43歲)慣用車輛違停於該處，並在車上發現毒品吸食器，惟車內不見人影，警方懷疑一旁巷道內有毒品交易，走近欲盤查時，巷內一輛車突然衝出撞向林姓員警，警方當即連開4槍制止，但仍讓該車逃離，隨後警方於現場逮獲陳嫌，全案依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

屏東白目男KTV開門拉K　後腰插把槍

屏東白目男KTV開門拉K　後腰插把槍

「股票投資高獲利」攏係假　里港警+郵局成功阻詐

「股票投資高獲利」攏係假　里港警+郵局成功阻詐

不滿友人遭毆打　他持朝商行轟4槍洩憤

不滿友人遭毆打　他持朝商行轟4槍洩憤

虎尾警強力清道還馬路空間

虎尾警強力清道還馬路空間

關鍵字：

東港警察天封宮香油錢擲筊

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

二膽兵全掌握！島上僅40人　他曝「1條件換不回台」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

父母過世　2孩斗內花光死亡賠償金

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

被女友嫌小！28歲男「愛愛一次要休7天」　醫教1招變大了

把「普發6000元」放大又享加碼！　銀行業：登記入帳＋非現金支付

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面