永續材料新里程　奇美實業宣布推出永續產品生質ABS

▲奇美實業宣布推出永續產品生質ABS，為高性能材料提供更前瞻性的選擇，滿足各行業對材料永續的需求。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美實業的永續材料解決方案Ecologue™ 產品已於3月推出—生質ABS(Bio-ABS)，係以生質原料取代石化進料，生質ABS不僅擁有相同性能，同時依據生質原料比例能減少碳足跡至碳中和甚至負碳排放，為高性能材料提供更前瞻性的選擇，滿足各行業對材料永續的需求。

這次生產之生質ABS採用奇美實業於2022年10月取得的國際永續性與碳驗證(International Sustainability and Carbon Certification, ISCC) PLUS認證，此認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供了從原料到最終產品的供應鏈可追溯性，為產品的永續性提供全球適用之標準。在此認證下也能確保奇美使用的生質材料，並非來自於糧食來源。

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配合生質ABS產品，為充分實踐循環再利用，擴大減廢、減碳之效益，奇美更積極攜手供應鏈上下游夥伴，將已使用過的單一材質PP包裝袋回收之後再製成PCR PP包裝袋，每袋的減碳效益可達24％。展現奇美致力於減少產品生命週期各環節碳足跡之努力，攜手上下游供應鏈一起達到淨零碳排的永續目標，為產業的溫室氣體排放減量及邁向低碳社會做出貢獻。

奇美也持續致力於Ecologue™三大領域的創新：「回收」創新、「生質塑膠」創新和「製程」創新。以Ecologue™命名，奇美希望它不僅只是永續材料的catalogue (目錄)，更能藉由對話(dialogue)推動變化。奇美將持續創造對話機會，鼓勵同仁、合作夥伴乃至於整個價值鏈之間協作交流，將對話轉化為實際行動，不斷增進高性能材料的永續效益。