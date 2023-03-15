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中華隊輸球太傷心　女球迷恍神鑰匙掉水溝...警所長趴地半小時尋回

▲▼台中1名女球迷因為中華隊輸球太難過，機車鑰匙不小心掉入水溝，文昌所長林澤聰趴地順利勾起。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中1名女球迷因為中華隊輸球太難過，機車鑰匙不小心掉入水溝，文昌所長林澤聰（左）趴地順利勾起。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名60歲王姓婦人是中華隊死忠球迷，3場比賽每場必到，前一天還享受擊敗荷蘭隊的興奮，隔天馬上陷入敗給古巴隊的失落，王女散場後直碎念可惜，正要掏機車鑰匙時，鑰匙就這麼巧的掉入孔洞不到10公分的水溝孔，心情更加沉重。一旁的派出所所長林澤聰見狀，找來球場警衛，2人趴在地上利用鐵絲在水溝企圖勾起，前後花了30分鐘才順利勾上來，原來心情不佳的王婦破涕而笑，感謝再三。

▲▼台中1名女球迷因為中華隊輸球太難過，機車鑰匙不小心掉入水溝，文昌所長林澤聰趴地順利勾起。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局支援2023世界棒球經典賽安全維護，王姓婦人在3月12日中華隊敗給古巴隊後，心情太過沮喪，散場後準備騎機車回家，一時分神導致鑰匙掉到水溝內。

▲▼台中1名女球迷因為中華隊輸球太難過，機車鑰匙不小心掉入水溝，文昌所長林澤聰趴地順利勾起。（圖／民眾提供，下同）

文昌派出所所長林澤聰表示，水溝孔大小不到10公分，鑰匙竟直接掉進去，未免太巧合了，林先是找轄區派出所，但派出所沒有鐵絲等可以勾起的工具，再找環保局，也得到「沒有」的答案，最後，只好找球場警衛幫忙。

林澤聰趴在地上查看，並未看到鑰匙，打開手電筒照射後，因為反光才看到還好鑰匙還沒有被溝水流走，於是他拿手電筒，警衛用鐵絲勾，前後花了30分鐘終於勾起，王婦這才一掃敗戰陰霾，一再感謝，開心的說「有鑰匙可以回家了。」

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