兩岸16直航航點仍未開　學者：疫前運作成熟「恢復就是了」

▲桃園國際機場值機櫃台。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

兩岸直航航點目前僅保留4個，外界呼籲開放的聲音日益增大。大陸涉台學者向《東森新媒體ETtoday》表示，兩岸直航在疫情前運行順暢，「按照過去作法，循序漸進恢復就是了。」廣東廣州的台商亦認為，轉繞福建或香港返台終歸是不便，希望儘快開通16個航點讓大家「方便回家」。

新冠疫情爆發後，台灣2020年將兩岸直航由原來的61個航點，大幅減少至4個，分別是北京、上海、廈門及成都。隨著大陸邊境解封，直航航點恢復議題再度引發熱議。

▲上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／包承柯提供）

上海東亞研究所助理所長包承柯認為，大陸疫情解封後，兩岸交流逐漸恢復正常，人員往來更加頻繁，兩岸直航恢復到過去狀態屬於基本的出行需求，亦有利於民間交流回溫。

據大陸方面統計，今年2月13日至19日，兩岸航線執行客運航班共214班，相較1月8日大陸邊境解封前的每周不到100班增加許多，但仍遠遠少於2020年前每周最高890班的定期航班。

包承柯指出，目前，民眾往來兩岸經常需要轉機或者繞至4個直航城市，可以說是徒增社會成本、勞民傷財。廣州花都區一名經營餐飲業的台商表示，自己一家四口2月返台，但僅能到福建廈門或香港搭機，因前者機票高昂，最後選擇赴香港乘機，「說實話，蠻麻煩的。」

包承柯認為，疫情前兩岸直航方案成熟、運行順暢，且航空公司之間合作密切，航線亦不屬於新開，因此按照過去的作法開通即可，不存在複雜的實質性問題，台灣陸委會應加速處理。

與此同時，旅遊業、航空業等希望在16個航點開通前後，一併解除「禁團令」恢復兩岸旅遊往來，確保航班上座率。台旅會北京辦事處主任李嘉斌形容，航點就像「血管」，打通了手腳才可以活動。

交通部觀光局早前亦擬定，今年來台陸客數目標達到100萬人。李嘉斌表示，今年有機會看到兩岸旅遊政策開放，台旅會方面已做好相關規劃，並與組團社、航空公司等積極互動，「一開放會努力把人送到台灣。」

航空業者方面，華航北京辦事處陳品豪行銷總監表示，相信今年能看到兩岸旅遊市場「春暖花開」，政策只要開放，包括華航在內的業者都會全力支持。另外，據航空業者說法，隨著航點航班增多，市場機制運作下，曾引發抱怨的高昂票價自然會下降。

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸國台辦2月7日公布首波兩岸直航16個城市，包括廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、重慶、長沙等。發言人朱鳳蓮2月22日再強調，大力支持大幅增加兩岸航線航班，大陸疫情已得到很好的控制，希望民進黨政府盡快取消人為限制。

對此，陸委會2月23日回應，積極評估與規劃當中，「大家都希望盡快來開放，相關單位也都很積極的在做評估與規劃，如有進一步消息，會適時來做說明。」