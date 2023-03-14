賴清德今夜宴正國會立委　林佳龍牽線挺問鼎2024大位

▲賴清德今晚於副總統官邸宴請正國會成員。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德將於15日上午登記2024總統初選，14日晚間透過總統府秘書長林佳龍居中牽線，在官邸與多名正國會立委餐敘。民進黨立委陳歐珀會後受訪說，氣氛非常好，與會者表達全力支持賴清德參選2024總統，也力挺賴推動黨務改革、「誠信條款」，亦盼賴保重身體健康，最後贏得勝選。

據轉述，今天晚間除了賴清德、林佳龍、正國會立委陳歐珀、蔡適應、陳瑩、林岱樺、莊競程、陳秀寳、黃秀芳等人與會，屏東縣前縣長潘孟安、黨秘書長許立明以及部分幕僚同仁也出席，會中氣氛良好，約進行近2個小時餐敘即結束。

陳歐珀會後轉述說，正國會非常清楚，民進黨的使命就是要守護台灣、團結勝選，實現對人民的承諾，因此今天會中不斷肯定賴清德接任黨主席以來，推動的黨務改革，以及對人民期待的一些回應；而賴清德則特別談及，選後他展開全國黨員巡迴座談，回應資深黨員、基層黨員的期待。

陳歐珀說明，與會者也表達對於賴清德在過程間辛勞的不捨，特別是賴清德在南投縣第二選區立委輔選期間身體有受傷，與會者一直希望他能夠保重身體，畢竟2024是一場馬拉松的競賽，希望最後能夠贏得勝選、實踐人民的期待。

此外，針對民進黨中執會上周通過「誠信條款」，不建議現任縣市議員轉戰2024立委初選，陳歐珀說，正國會成員表達堅定支持誠信條款，事實上，民進黨以前有「2分之1條款」，外界稱賴清德是「落跑王」，但賴從事民選公職的任期都有做滿一半以上，所以不要錯誤比擬，這是不公平的。他說，他個人也支持剛當選的議員要有所節制，盼民進黨推出的候選人能夠信守對人民的承諾。

另據轉述，賴清德會中勉勵，必須不計較個人成功與否力促團結，實現政策、完成共同的使命，讓人民能夠信任民進黨；亦有與會者提出意見指，民進黨必須重視民意，例如很多中南部的中小企業主的聲音也必須獲得重視。

陳歐珀說，呼籲所有台灣人民注意，台灣面對的是一個武力強大的中國，面對其侵略雄心必須提高警覺，「這是台灣未來很重要的一次選舉，請所有鄉親父老、青年朋友能夠比較，哪一個總統候選人能夠實踐他對台灣承接的使命」。