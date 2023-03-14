核二2號機除役「發電量正式歸零」！鄉民敬禮：迎接大跳電時代

▲核二廠2號機3月14日停機除役。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／閔文昱報導

核二廠2號機運轉執照今（14日）屆期，台電公司依規劃預定下午開始將機組降載、解聯至停止運轉，並於隔日起進入除役期間。根據台電官網顯示，核二廠2號機發電量已正式歸0，讓不少網友擔憂「今年夏天完蛋了吧」、「敬禮！準備迎接大跳電時代」。

核二廠1號機已於110年12月28日進入除役期間，2號機亦將於112年3月15日進入除役期間，台電公司依規劃預定於當日下午開始將機組降載、解聯至停止運轉，並於隔日起進入除役期間。原能會將進行現場視察，確認該機組由運轉狀態至停機除役之轉換作業符合安全要求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲核二2號機發電量14日晚間歸0。（圖／翻攝自台電官網）

根據台電官網資訊，核二廠2號機的淨發電量以及淨發電量／裝置容量比（%）都已在今晚正式歸0。消息一出，隨及在PTT引發討論，許多鄉民紛紛表示「怕，歷史性的一刻」、「漲聲響起來」、「電差不多該漲了吧，雞排又有理由漲價了」、「恭喜反核，電價又更進一步了」、「夏天要開始分區供電了嗎」。

針對外界憂心是否可能造成缺電？經濟部長王美花14日受訪時表示，昨傍晚有針對核二除役做報告，不會有缺電情形，新增機組跟再生能源越來越多，相關再生能源利用跟調度一起來搭配，不會有缺電問題。

至於接下來是否將面臨水費、電價雙漲的問題，行政院長陳建仁受訪表示，經濟部還有台電已經對於電力供應做很好的安排，包括基礎提前歲修等相關調度以及新基礎建設，「所以在這部分供電無虞，請民眾放心」。