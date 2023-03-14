情人節傳訊息被已讀多天　內政部小編曝「恐怖故事」：你觸法了

▲內政部藉情人節宣導《跟蹤騷擾防制法》。（圖／翻攝內政部臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

內政部14日呼應白色情人節發文，呼籲民眾追求另一半時不要過度追求，否則會觸犯《跟蹤騷擾防制法》。對此，內政部小編也發出梗圖惡搞地說，「當對方已讀不回好幾天，代表你已經觸犯跟騷法了」。

內政部14日發文表示，很多人以為追求這件事，只要堅持下去，總有一天會開花結果，但事實上這種行為很可能已經觸犯《跟蹤騷擾法》。其中，以「通訊騷擾」為最多數，許多人以為單純傳訊息沒有造成任何問題，「完全沒有自覺這樣的行為，造成對方非常大的壓力與困擾。」

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內政部舉例3點辨識是否有觸法疑慮：

1、對特定人反覆或持續實施。

2、違反其意願且與性或性別有關。

3、使對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

內政部小編表示，只要對方表現出不想理你的意思，但你仍不斷騷擾、造成對方感到害怕，這樣就已違反《跟蹤騷擾法》，「在過去沒有法律規定的年代，非常多人面對這樣無止盡的追求騷擾，只能獨自害怕忍受；但現在，只要走進派出所，警察就能依法展開調查，向行為人核發書面告誡。」

內政部呼籲，3月14日是情人節，希望大家都能找到自己的幸福，但前提是「對方也願意」，「否則，你以為的愛情故事，對別人卻是恐怖故事。」

此外，內政部也補充跟蹤騷擾法的8種態樣：

•通訊(電話、網路等)騷擾

•盯梢守候被害人活動處所

•監視觀察跟蹤被害人

•威脅、辱罵、歧視、貶抑之言語或動作

•不當邀約或追求

•寄送或展示物品(影像)

•妨害名譽

•冒用個資訂購物品