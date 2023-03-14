邀約共進「感謝晚餐」！男同事竟成狼…脫她口罩強吻還揉胸

▲蔡男趁隙脫下女同事口罩強吻、揉胸，因此遭依強制猥褻起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義一名於某公所服務的蔡姓男職員(39歲)遭控訴，111年9月晚間邀請女同事共進晚餐，不料隨後竟趁機拆下女子口罩強吻，還伸手揉捏胸部猥褻得逞。案經女子報警後，嘉義地檢署近日偵結，依強制猥褻罪將蔡男起訴。

起訴書指出，蔡男當天以致謝女同事先前幫忙為由邀約共進晚餐，還開車到女方住處接人，用餐完畢後，蔡男駕車載女子返家，途中竟獸性大發，將車停在祥和二路旁停車格，牽起女子左手後突然拆下她的口罩，並將臉湊近強吻，還一度把舌頭伸入女方口中，蔡男還強行將手伸入女子內衣揉捏胸部；女子當場受驚，嚴詞拒絕後將蔡男推開，並稱「你冷靜，讓我下車」。但蔡男不予理會，仍重複強吻、揉捏胸部等行為，以此方式猥褻得逞。

事後女子不甘受辱，憤而報警。警方勘驗受害女子提供的對話紀錄，女子在案發後隨即傳訊向友人說明遭到蔡男猥褻，明確表示過程違反意願，且內心恐懼，再加上女子上衣也檢出蔡男DNA，且蔡男也對犯行供認不諱。

檢方認為蔡男身為公務機關職員，執掌明證相關職務，知法犯法，犯後猶飾詞狡辯，態度不佳，顯無悔改之意，且試圖哄騙受害女子簽立撤回告訴狀以大事化小，因此依法提起公訴，請予從重量刑。