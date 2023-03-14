本土猴痘半個月連爆7例！2500人份疫苗「下周三預約、下周五開打」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內已經累積7起本土猴痘病例，分布北中南皆有，且都是散發、個案間無關連。疾病管制署擴大猴痘疫苗暴露前預防(PrEP)接種對象，疾管署副署長羅一鈞說明，本周五就會將700多劑約2500人份的疫苗撥配到6都合作醫院，目標下周三提供預約，最快下周五開始接種，建立社區防火牆。

國內先前才公布3起本土猴痘個案，分別是新竹縣、高雄市、台北市的20~40歲男性，今日再確認4起案例，為30多歲～50多歲男性，其中有3例在北部，分別在雙北、新竹市，另有1例在南部，個案居住於雲林縣，但是本身有大台北、高雄的活動史。羅一鈞表示，個案間都無關連，各自有不同感染鏈，本土感染風險仍在提高。

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因應國內猴痘本土感染風險提升，疾管署增購1萬劑猴痘疫苗，且擴大暴露前預防(PrEP)接種對象，分別是「正痘病毒屬實驗室操作人員」還有兩類高風險性接觸者，包含「與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者」、「近6個月內曾有高風險性行為者」。

羅一鈞表示，有關第一階段暴露前預防(PrEP)疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗之最大效益，並先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先。

羅一鈞說，明天會和六家醫院與全國衛生局開會討論執行細節，猴痘疫苗星期五會先把700多劑可用於2500人份的疫苗撥配下去，目標下周三提供民眾預約，最快下周五開始接種。另增購1萬劑疫苗預期4月初可以到貨，經過食藥署檢驗封緘後就可投入使用。

羅一鈞說明，猴痘疫苗是活性減毒疫苗，接種後不會出現膿皰、水泡等猴痘表徵，且副作用較新冠疫苗少，可能出現肌肉痛、頭痛、疲倦等全身性副作用，少部分出現噁心、發冷症狀，不太會有發燒情況；另外針對19~39歲男性，由於擔心增加心肌炎風險，建議該年齡層接種完猴痘疫苗4周之後再接種新冠疫苗。研究顯示，接種猴痘疫苗可下降90％的感染機率。

疾管署已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業之前置準備，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用，並預計醫院需一周完成各項前置作業。羅一鈞表示，猴痘疫苗必須接種兩劑且間隔4周以上，第一劑先提供給民眾後，第二劑會等疫苗更充裕再安排。

▲猴痘疫苗接種須知。（圖／疾管署提供）