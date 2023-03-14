　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人中高風險」

記者洪巧藍／台北報導

猴痘拉警報！疾病管制署今（14）日公布國內再增4起本土猴痘個案，都是本國籍男性，其中3例在北部，1例在南部，年齡介於30多歲到50多歲之間，目前個案都在醫院隔離治療中，相關接觸者匡列72人，其中14人屬於高風險；目前國內累積本土猴痘來到7起。

▲▼疾管署3/7疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾病管制署今(14)日公布國內新增4例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，其中3例位於北部、1例於南部，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於2月26日至3月6日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月8日至3月10日間確診陽性。4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，另58名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例(感染國家包括德國、美國、奧地利)。

疾管署說明，有關第一階段暴露前預防(PrEP)疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗之最大效益，並先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先。該署已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業之前置準備，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用，並預計醫院需一週完成各項前置作業。

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone 14新色開賣就打折　直降2600元
女大生叫Uber回宿舍　慘遭載去山上性侵
BLACKPINK黃牛票炒到40萬！　消基會喊「意圖轉售營利
4縣市爆本土猴痘！　感染鏈都不同
快訊／長榮配息70元創新高　殖利率飆破40%
韓男神逛西門町！　8分鐘片「哇哇哇」狂吃多樣美食
納豆想查女友「手機搜尋」　依依突喊：需求一年沒解決

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史奴比、哆啦A夢都變「手語臉」！菲律賓藝術家聯展來台展出

BLACKPINK黃牛票被炒到40萬！消基會籲修法「意圖轉售營利」就重罰

都是感情套路！看清海王海后「釣魚」4大特質　過來人：心痛下船

雙北、竹市、雲林爆本土猴痘　4壯年男「各自不同感染鏈」風險再提高

桃機44年首收取！3／31起轉機過境每人500元　「各國收費比較曝」

夾娃娃機「驚放10元神物」　他嫌棄傻子才夾！全場反讚：超值

搭機狂點飲料！無禮大媽搶鄰座咖啡「嫌難喝還回去」...空姐看傻

快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人中高風險」

快訊／連6天低於萬例！今本土+9860、增28死　口罩再鬆綁下月中檢討

帶全家吃壽司郎準備結帳　迴轉台「突送5甜點」！爸轉頭一看崩潰

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

史奴比、哆啦A夢都變「手語臉」！菲律賓藝術家聯展來台展出

BLACKPINK黃牛票被炒到40萬！消基會籲修法「意圖轉售營利」就重罰

都是感情套路！看清海王海后「釣魚」4大特質　過來人：心痛下船

雙北、竹市、雲林爆本土猴痘　4壯年男「各自不同感染鏈」風險再提高

桃機44年首收取！3／31起轉機過境每人500元　「各國收費比較曝」

夾娃娃機「驚放10元神物」　他嫌棄傻子才夾！全場反讚：超值

搭機狂點飲料！無禮大媽搶鄰座咖啡「嫌難喝還回去」...空姐看傻

快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人中高風險」

快訊／連6天低於萬例！今本土+9860、增28死　口罩再鬆綁下月中檢討

帶全家吃壽司郎準備結帳　迴轉台「突送5甜點」！爸轉頭一看崩潰

矽谷銀行營業　陸企急領回「26億存款」：並未受到損失

不滿遭「雙重泊車」擋去路！按喇叭半小時不忍了　車窗貼滿紙條咒罵

台南老人又要「起叛」！　辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

蔡詩芸《大嘻哈2》遭酸民洗版　正面回擊：我相信自己的專業

陸劇《歸路》314開播！　3大看點初戀重逢又心動…新疆雪景絕美

JYJ金在中4月合約到期！爆將離開14年老東家　獨自展開活動

莫札瑞拉起司+火烤牛肉！最新「牽絲烤牛堡」開吃　還有牛雞雙拼款

開轟率多明尼加搶首勝　索托：願為國家做任何事

聽到台灣未晉級！栗山監督也遺憾：跟日本一樣愛棒球的國家

飯後刷牙做不到！吃無糖口香糖也行　醫列「3大好處」：降低蛀牙風險

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

珍珠奶茶加什麼　台灣人會崩潰

氣溫大怒神！冷到明晨再4天回暖飆30度　南部稍解渴「下周迎春雨」

即／高雄4旅館把歌迷當盤子　賣「天價房」下場慘了

今晨10.5℃　下波變天轉雨時間曝

五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面