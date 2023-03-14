快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人中高風險」

記者洪巧藍／台北報導

猴痘拉警報！疾病管制署今（14）日公布國內再增4起本土猴痘個案，都是本國籍男性，其中3例在北部，1例在南部，年齡介於30多歲到50多歲之間，目前個案都在醫院隔離治療中，相關接觸者匡列72人，其中14人屬於高風險；目前國內累積本土猴痘來到7起。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今(14)日公布國內新增4例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，其中3例位於北部、1例於南部，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於2月26日至3月6日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月8日至3月10日間確診陽性。4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，另58名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例(感染國家包括德國、美國、奧地利)。

疾管署說明，有關第一階段暴露前預防(PrEP)疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗之最大效益，並先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先。該署已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業之前置準備，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用，並預計醫院需一週完成各項前置作業。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。