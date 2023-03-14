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坎坷逃亡路線曝！朱漢宗為拜亡父　走路13km…轉3趟車才回到家

▲▼彰監受刑人朱漢宗逃逸遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰監受刑人朱漢宗逃逸遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化監獄29歲受刑人朱漢宗昨(13)日早上因與「同學」有金錢糾紛，再加上父親已逝世半年，想回家祭拜，因此在前往玻璃工廠作業，卻「尿遁」脫逃到親戚家躲藏，於23小時後被警方抓回。經了解，由於工廠地處偏僻、交通不便，朱漢宗即使身上有錢，也叫不到計程車，只好先步行2個多小時後，到二林搭公車，一路輾轉直到晚上才回到距離工廠20多公里遠的永靖老家。

警方說明，朱漢宗在工廠工作，月薪9千，而朱漢宗平時相當省錢，身上放有2、3千元，但他因擁多次竊盜前科，遭「同學」懷疑偷錢，心有不甘，再加上老父過世半年，也想回家祭拜，才會決定在3月13日工作時帶著錢脫逃。

▲▼ 彰監受刑人朱漢宗逃亡之路曝光 。（圖／翻攝Google maps）

▲朱漢宗逃亡路線曝光 。（圖／翻攝Google maps）

經了解，玻璃工廠距離朱漢宗老家約20多公里，而由於地處偏僻、交通不便，朱漢宗逃脫後也叫不到車坐，只好一路步行約13公里、走了約2個多小時到二林，再轉公車到溪湖，接著再轉乘另一班客運到員林，最後才搭火車回到永靖老家。

而朱漢宗回到家後，親友得知此事暗中通報員警，因此在今早派出大批警力前往追捕，朱發現有警察，急忙從後門逃竄，最終仍遭員警抓到、乖乖就範。

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