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社會 社會焦點 保障人權

外籍女涉竊竟遭「假搜身真搓胸」　色警記大過調警備隊

▲▼內湖分局。（圖／翻攝Google Maps）

▲圖為內湖警分局外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖分局在今年初警紀渙散風紀連環爆，包含所轄康樂所有警員替毒蟲家人登入警用系統查詢個資，康寧所1月4日偵辦一起超商竊盜案件，一名年約20多歲的美籍女留學生當時回台灣在超商內偷東西被店員發現報警，李姓警員（39歲）將女留學生逮捕帶回後，居然違反規定私自對女學生搜身，女犯嫌指控警員過程不斷搓揉她胸部，擺明就是藉職權性霸凌！案經內湖警分局督察系統調查屬實，1月7日將他依觸犯利用職權猥褻罪嫌移送士林地檢署。

地檢署檢察官2月24日依職權起訴李姓警員；據了解，康寧所的李姓警員是警專23期畢業，從2015年到內湖分局服務，平常工作表現正常。

涉及竊案的美國籍女留學生被李員逮捕帶回派出所後，康寧所當時依規定通報女警返所支援搜身勤務。但李員卻將女犯嫌帶到派出所內偵訊室旁的廁所搜身，多次襲胸撫摸得逞。女犯嫌等到接觸到該所其他值班警員後，立刻泣訴遭李員猥褻，康寧所通報分局督察系統隨即進行調查，督察組也啟動內部調查，並通報北市警婦幼隊介入偵辦。

女學生赴醫院驗傷發現胸部確實有明顯紅腫痕跡，所內駐地監視器也拍到李員押女學生到偵訊室旁監視器死角處的畫面，分局督察人員約談李員到案，李否認有此事，但包含督察、婦幼隊警方研判女方指控屬實，檢附相關跡證後依利用權勢強制猥褻罪嫌將他移送士檢。

李員2月下旬遭士林地檢署起訴後，內湖警分局議核予將李記一大過處分並調職警備隊列管，並將懲處決議送交市警局核備，涉嫌猥褻美籍女學生的李員15日報調警備隊，並列教育輔導對象。

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