矽谷銀行倒閉導火線是什麼？　郭正亮揭美金融危機關鍵

▲矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件衝擊全球金融市場，前立委郭正亮表示，當你股票漲很多，大家不願意再進股市，就會去買債券，買1%到2%不算差的投資，但暴力升息升到4.5%，賣不掉，SVB資產1730億，買了超過800億的不動產抵押貸款證券（MBS），別人來提款，你失去流動性，就拿不出現金。

郭正亮在《頭條開講》指出，美國前總統川普對資產2500億美元以上的銀行放鬆監管，而SVB本來就該被監管，他的問題不是因為監管，問題是過去沒有暴力升息前 手上有那麼多存款，股市已經不能得到保證獲利，所以去買MBS，平均固定收益率1.56%，對銀行來講夠，因為存款利率又不到0.5%，而他買了超過800億，可是現在升息升到4.5%，怎麼辦？他不是虧損，是賣不出去，為了拿出現金給人提款，只能把容易賣的可供出售證券（AFS）籌了籌210億在3月8日拋售，虧了18億，外面就知道你出事了。

郭正亮說，SVB還傳出外面募資352億，這個矽谷大家一聽就來擠兌，他現在匯錢已經停止，不讓人提款，避免你去拋售，因為固定收益債券有價值，可能有5千、6千億銀行來接，但一開口就打5折，這種就會造成外溢，導致MBS價格暴跌，聯準會要處理是這個部分。

郭正亮表示，現在是保證存款戶可以領到全額，但不是明天就能領，要有時間才能慢慢賣掉，「真正的問題不是個別銀行，因為並沒有衍伸商品或大量投資做其他的，怕的是美國有5千家銀行，還有哪些買了固定收益的債券？如果利率在1%到2%，那通通都有危險了」。

郭正亮說，MBS也分等級，SVB買的都是好的，都是A級，SVB倒的兩三天前評比是A，他沒有問題，誰會知道A級債券最後賣不掉？就是暴力升息造成的。