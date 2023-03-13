二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

▲大陸2022年出現61年來首度人口負成長 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸2022年出現61年來首度人口負成長，為扭轉生育率下降的困境，各地都在推出鼓勵生育的優惠政策。山西澤州縣則使出「催生大招」，不僅對二孩或三孩家庭發放生育補貼和奶粉補助，還承諾孩子報考高中時可加10分。不過加分政策引起巨大爭議，有網友批評，「加分過頭了，教育的公平原則呢？」

山西省晉城市澤州縣政府辦近日發布消息，該縣日前舉行「促進人口均衡發展九項措施」首批受益家庭補助發放儀式，為來自全縣16個鎮的首批10戶家庭發放了一次性生育補貼和奶粉補助，共計11萬元人民幣。

根據大陸2021年人口普查數據，澤州縣常住人口為414999人，10年間減少了近7萬人。為了促進人口均衡發展，該縣祭出一系列優惠措施。除了發放補貼，在澤州縣落戶、就業的二（三）孩家庭子女，將享受學前教育、託育服務、中考加10分、升學補助等優惠。

不過，許多網友並不認同加分政策，「提供奶粉補貼可以理解，中考加分是不是對一孩家庭的變相歧視？是不是不公平競爭？」、「老說別讓孩子輸在起跑綫上，這一孩生下來就輸10分了」、「教育的主要作用就是培養人才以及篩選人才，不應該成為其他政策的工具，被隨意啟用」。

對此，《澎湃新聞》發表評論文章怒斥，給二三孩中考加10分，則是涉嫌違規的加分項，這不僅會製造新的教育不公，還可能加劇教育焦慮。建設生育友好型社會，本質是要減輕家庭的生育、養育、教育成本，並為所有孩子的健康成長營造公平的成長環境。

評論強調，破解生育難題，需要的是「對症下藥」，而不是「病急亂投醫」。制定鼓勵生育政策，也必須符合法律規範，確保公平公正。