　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

▲▼中國街頭老人與小孩、人口紅利 。（圖／CFP）

▲大陸2022年出現61年來首度人口負成長 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸2022年出現61年來首度人口負成長，為扭轉生育率下降的困境，各地都在推出鼓勵生育的優惠政策。山西澤州縣則使出「催生大招」，不僅對二孩或三孩家庭發放生育補貼和奶粉補助，還承諾孩子報考高中時可加10分。不過加分政策引起巨大爭議，有網友批評，「加分過頭了，教育的公平原則呢？」

山西省晉城市澤州縣政府辦近日發布消息，該縣日前舉行「促進人口均衡發展九項措施」首批受益家庭補助發放儀式，為來自全縣16個鎮的首批10戶家庭發放了一次性生育補貼和奶粉補助，共計11萬元人民幣。

根據大陸2021年人口普查數據，澤州縣常住人口為414999人，10年間減少了近7萬人。為了促進人口均衡發展，該縣祭出一系列優惠措施。除了發放補貼，在澤州縣落戶、就業的二（三）孩家庭子女，將享受學前教育、託育服務、中考加10分、升學補助等優惠。

不過，許多網友並不認同加分政策，「提供奶粉補貼可以理解，中考加分是不是對一孩家庭的變相歧視？是不是不公平競爭？」、「老說別讓孩子輸在起跑綫上，這一孩生下來就輸10分了」、「教育的主要作用就是培養人才以及篩選人才，不應該成為其他政策的工具，被隨意啟用」。

對此，《澎湃新聞》發表評論文章怒斥，給二三孩中考加10分，則是涉嫌違規的加分項，這不僅會製造新的教育不公，還可能加劇教育焦慮。建設生育友好型社會，本質是要減輕家庭的生育、養育、教育成本，並為所有孩子的健康成長營造公平的成長環境。

評論強調，破解生育難題，需要的是「對症下藥」，而不是「病急亂投醫」。制定鼓勵生育政策，也必須符合法律規範，確保公平公正。

ET快訊
鄭宗哲爆哭「這是我們世代」 彭政閔閃到腰還陪練打
張育成拿到MVP獎座　敬禮獻給團隊：你們辛苦了
藍民調下滑是侯友宜讓大家等太久？　徐巧芯點出原因
Selina產檢「措手不及」當場爆哭！　男友也落淚
田馥甄、Ella激動喊：天賜的禮物！　驚嘆Selina「身體
Selina驚爆「子宮還有4顆肌瘤」！　3月孕肚大到像6個月
快訊／Selina宣布懷孕　前夫張承中低調回應了
Selina：沒想到41歲還能自然受孕！　懷孕初期苦熬6症狀
快訊／Selina淚崩提寶寶性別　選今天公布原因曝
台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人
預賽「晚接午」輸球率曝光！　他怒：休息怎麼可能不重要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

快訊／陸新總理首次未提台獨！　李強：堅持一中、九二共識推進兩岸交流

李強首度亮相！直言5%GDP目標「不容易」：要穩中求進

要求「機長開快點」真提早到！乘客被挖身分不簡單　航空公司回應

新疆多座火山口如眼睛戴上隱形變色片　鳥瞰下成大自然調色盤

矽谷銀行倒閉…網傳陸地產大亨「鉅款被套牢」 ！潘石屹闢謠

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

一人救一城！　陸女在沙漠種樹16年推翻地理雜誌「縣城消失」預言

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

快訊／陸新總理首次未提台獨！　李強：堅持一中、九二共識推進兩岸交流

李強首度亮相！直言5%GDP目標「不容易」：要穩中求進

要求「機長開快點」真提早到！乘客被挖身分不簡單　航空公司回應

新疆多座火山口如眼睛戴上隱形變色片　鳥瞰下成大自然調色盤

矽谷銀行倒閉…網傳陸地產大亨「鉅款被套牢」 ！潘石屹闢謠

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

一人救一城！　陸女在沙漠種樹16年推翻地理雜誌「縣城消失」預言

孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

10年師大路「星巴克」傳不續租　房東月開46萬找下手

張育成「敬禮」合影MVP獎座　獻給所有團隊：你們辛苦了

一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

大武「森活圈」換苗活動　收發票1636張+攤位收入13400捐公益

《小美人魚》正式預告來了！大反派海烏蘇拉現身　賽巴斯汀、小比目魚長這樣

獨／行人地獄！台中伯過斑馬線遭左轉車撞飛3米　撞擊瞬間曝

最強孕婦！Selina挺3月肚「跑完3K馬拉松」　全程燦笑自拍：樂樂組

Selina為何選313宣布懷孕！女神2原因暖哭「讓粉絲第一時間知道」炸大禮包

大陸熱門新聞

國小弟撿到70萬金飾報警　失主送超級大禮

麻煩機長開快點！轉機來不及了 飛機真的提前20分鐘降落

乘客要求機長開快點真提早到！航空公司回應

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

快訊／陸新總理首次未提台獨！　

一人救一城！ 陸女在沙漠種樹16年推翻「縣城消失」預言

習家班「對台」成員就位

OL上午錄取下午報到　入職嚇到閃辭

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院 受困後山被救：想家了

7歲兒斷臂！爸求「把飛機叫回來」暖心結局曝

萬獸之王瘦成「排骨獅」搖晃步伐惹人憐 園方急回應：年紀太大了

瘋傳在矽谷銀行千億資金被套！潘石屹闢謠

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

更多熱門

相關新聞

5歲童遭幼稚園園長報復！被獨自關1天不給水喝

5歲童遭幼稚園園長報復！被獨自關1天不給水喝

山西太原一名5歲男童慘被幼兒園關在辦公室一天，不給水喝，導致孩子肺炎、支氣管炎發燒住院。起因是男童去年有120天沒上學，家長要求退費，經過協商，雙方商量退費3000多元人民幣。後來，男童家長將這件事告訴了其他家長，引發園長不滿。園長為了逼孩子轉學，便有了開頭的一幕。

陸2022年出生人口956萬人 1949年後首次降至千萬人以下

陸2022年出生人口956萬人 1949年後首次降至千萬人以下

「老婆高潮必生男」網吵翻！性學家狂揪Bug

「老婆高潮必生男」網吵翻！性學家狂揪Bug

結紮後立刻愛愛「仍可能懷孕」！清槍15次才能排出精子

結紮後立刻愛愛「仍可能懷孕」！清槍15次才能排出精子

四川搶救生育率！開放「未婚生育登記」

四川搶救生育率！開放「未婚生育登記」

關鍵字：

山西澤州縣中考加分生育

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

快訊／張育成凌晨感性發文

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面