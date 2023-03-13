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用圖卡幫早產腦麻童測視力！　台大「特殊需求視覺中心」今揭牌　

▲▼ 台大醫院眼科部特殊需求視覺中心 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲職能治療師幫特殊需求的腦麻童進行視覺復能。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

6歲的昊昊是早產兒，有腦性麻痺問題且眼睛無法對焦，但因一般門診無法提供有效的視力檢查，使得家長很難及早發現問題。衛福部111年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，在5間醫院成立「特殊需求視覺中心」，並由台大醫院承接「復能據點暨管理中心」計畫，預計一年收治150名兒童，讓特殊需求者在合體調整的環境下測得真實視力，並提供視覺復能。

台大醫院「特殊需求視覺中心」是承接衛福部1年期「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，除了設立據點外，亦擔任協助林口長庚、中國附醫、彰化基督教醫院與部立台東醫院等據點角色，透過聯合會議、實體交流及即時醫療諮詢，共同商討優化醫療品質。

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▲▼ 台大醫院眼科部特殊需求視覺中心 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大醫院「特殊需求視覺中心」今揭牌。（圖／記者嚴云岑攝）

台大醫院眼科部侯鈞賀醫師表示，早產、罕病、多重障礙與自閉症等兒童經常都有視力問題，若長期未處理恐影響日後學習。台大醫院特殊需求視覺中心於兒童醫院3樓打造出獨立空間，透過多項手持式眼科檢查儀器、評估工具與專業團隊，並設有獨立診檢及諮詢復能空間，由眼科醫師、職能治療師、驗光師及社工師等專業人員，共同商討並執行最適合的視覺復能方案。

視覺中心職能治療師陳虹貴提到，一般眼科使用的視力檢查是「E、C視標」，但特殊需求兒童可能因認知能力不足，或者肢體無法表達，就只能用替代方案，透過方形或圓形等容易辨識的圖像，讓小朋友進行遠處配對，同時可利用測條文粗細、距離變化等，幫孩童量測視力。若是自閉症孩童，約可在2~3次復能後回歸一般門診，智能受損的孩童，則需治療7~8次以上。

▲▼ 台大醫院眼科部特殊需求視覺中心 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲職能治療師透過圖卡幫特殊兒少測視力。（圖／記者嚴云岑攝）

陳虹貴提到，特殊需求視覺中心因承接衛福部計畫，看診按照健保收費，復能則由個案管理費支應，惟復健需要收取額外費用，預計在一年內服務150名個案，全台5據點合計750位。而昊昊在經過視覺復能後，眼睛已可短暫對焦，並依治療師指引按下特殊色塊琴鍵，視力大幅提升。

台大醫院「特殊需求視覺中心」是在院長吳明賢與眼科部王一中主任多次協調下，於擁擠的台大醫院中騰挪出兒童醫療3樓獨立空間，今（13）日在揭牌儀式上，健保署長石崇良表示，孩子是我們的未來，有好的聽覺與視覺對成長學習都有幫助，期許台大醫院能秉持社會價值，給予特殊兒少適當照顧。

▲▼ 台大醫院眼科部特殊需求視覺中心 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼台大醫院「特殊需求視覺中心」診間一隅。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 台大醫院眼科部特殊需求視覺中心 。（圖／記者嚴云岑攝）

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