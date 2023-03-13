安平警夜間巡邏　發現車輛車燈故障攔檢查獲毒品咖啡包89包

▲台南市警四分局育平所所長吳尚謙、警員黃欣梅，發現1部車輛車燈故障主動攔檢，查獲查獲2男2女涉嫌毒品案，查扣毒咖啡包89包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平所所長吳尚謙、警員黃欣梅，12日晚上6時55分許，發現1部車輛車燈故障還在行駛而上前攔檢，意外查獲查獲2男2女涉嫌毒品案，查扣第二級毒品咖啡包89包重327.4公克，全案依毒品防制條例罪嫌送辦。

四分局育平所所長吳尚謙、警員黃欣梅，12日夜間執行巡邏勤務時，在安平區慶平路、建平十七街口，見一輛紅色自小客車車燈故障，仍行駛於道路上，即將該車攔下稽查，車上有2男2女，都是年紀大約2、30歲的年輕人，在曾姓男駕駛隨身包包中，查扣第二級毒品咖啡包1包重3.9公克，後座林姓男子的包包中，則是查扣第二級毒品咖啡包88包323.5公克。

林男被查扣大量毒品，辯稱都是自己要施用的，以新台幣1萬8千元在台一線北迴歸線超商路邊，向藥頭買了100包，被安平警查獲時已和水喝掉12包，案發時曾姓男子與坐副駕駛座的陳姓女子、後座的田姓女子等4人，正要一起去吃飯，4個人是朋友關係。

4名嫌犯尿液，經初篩檢驗，均呈現毒品陽性反應，全案調查後，將4嫌依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源、查緝藥頭。

第四分局分局長王子雄表示，毒品咖啡包內容物混雜，可能有興奮劑成份、也可能摻雜有鎮定效果的藥物，同時施用，會造成生理反應混亂，出現心跳頻率忽快忽慢、肌溶解症、腎衰竭等狀態，甚至猝死，使用毒品百害而無一利，呼籲年輕人千萬不要碰觸，發現疑似毒品請撥打110報案。