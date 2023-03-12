消防英雄救不回家人！外出上班「自家失火」　妻兒4人全命喪火場

▲美國芝加哥一名消防員家中失火，讓他一夕之間痛失妻兒4人。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國伊利諾州芝加哥7日晚間發生火警，當時正在值班的消防員斯圖爾特（Walter Stewart）發現是自家失火，隨即跟著一起衝往現場，結果他的妻子和3名孩子全都吸入濃煙送往醫院搶救，最終全宣告不治。

根據《福斯新聞》報導，芝加哥一處房屋在7日晚間發生火警，當時正在值勤的消防員斯圖爾特並未被指派出勤，但他卻發現失火地址是自己的住家，立刻跟著隊長開車前往。當時他36歲的妻子還有3名年僅9歲、7歲和2歲的孩子被全數救出，但也全都吸入過量濃煙，情況相當危急。

芝加哥消防單位發言人賴瑞（Larry Langford）表示，斯圖爾特在現場替他的妻子進行了心肺復甦術，「他正處在人間煉獄之中。」

儘管斯圖爾特用盡全力想拯救家人，但他的7歲兒子仍在8日過世，妻子、9歲女兒和2歲兒子也接連在9日、10日和11日傷重不治，就連家中飼養的寵物也死在火場。

目前芝加哥非營利組織Ignite the Spirit已經替一夕間痛失4名至親的斯圖爾特發起募款。初步調查結果顯示起火地點可能是廚房，而斯圖爾特的家中也有安裝住警器，現在仍在釐清失火原因。