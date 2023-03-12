清冠一號盼「明年6月前」取得藥證！薛瑞元：中藥將納入缺藥通報

▲衛福部部長薛瑞元今出席國際中醫藥學術論壇。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎期間，台灣中醫界研發的清冠一號是一大抗疫助力。衛福部部長薛瑞元今上午出席第15屆國際中藥學術論壇受訪時表示，清冠一號EUA延長到明年6月，主要是要有時間給廠商做臨床試驗，但這期間都可以申請藥證，希望在EUA結束時，已經取得藥證。另外他也透露，未來中藥將一起納入藥品缺藥通報。

薛瑞元指出，清冠一號EUA延長到明年6月是之前就決定延長了，特別條例在今年6月就結束，延長的原因是要有時間給廠商做臨床試驗，然後提出申請查驗登記，這都需要一點時間，EUA才會特別延長。他也直言，希望EUA結束時，已經取得藥證，因為取得藥證是中間都可以申請，不會等到明年6月才能申請。

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另外，薛瑞元今也透露，未來中藥也要一併納入缺藥通報系統，以前《藥事法》第27條講的大部分針對的是西藥，因為以前是放在食藥署，主要針對西藥，範圍會比較窄，但現在藥品通報中心的角色拉到衛福部層級，預計要把中藥缺藥納入。

薛瑞元說，目前通報系統才要建立起來，但未來中藥界只要有發現缺藥情形，就要進行通報，系統已經在運作了，中藥部分可能會是後面加入，最快4月以前應該就可以建立起來。

而在藥材方面，他提到，未來預計會和農委會和經濟部跨部門合作，看看國內是否可以在供應鏈上有更多的國產製造空間。不過薛瑞元也坦言，目前這部分還沒有正式去談，因為農委會現在也有其他事情要忙，所以一時之間也沒辦法投入太多人力做這部分，但方向是確定的，未來會在行政院執法之下跨部會整合。