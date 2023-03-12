張育成滿貫砲太強「全家人朝電視敬禮」！鄉民嗨+1：真的會看到哭

▲張育成上壘後都會敬禮。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

經典賽中華隊擊敗荷蘭隊，張育成轟出滿貫砲被視為致勝關鍵，許多球迷將其譽為「國防部長」。一名球迷就說，現在看到張育成上壘敬禮時，全家人也會忍不住回敬對方，好奇是否有人和自己一樣。文章曝光後許多鄉民紛紛喊+1，還有人說「超強！真的會看到哭」。

原PO在PTT發文表示，中華隊成功奪得2連勝後，只剩最後一哩路就可以前進東京巨蛋，而帶領中華隊拿下2連勝的最大功臣，非「國防部長」張育成莫屬。他表示一開始在熱身賽時，看到張育成上壘會對著鏡頭敬禮自嘲，覺得相當有趣，但沒想到全家人竟在不知不覺間被對方感染，也在電視機前跟著敬禮，「不誇張，真的全家人喔，包含我老爸還有侄子」，好奇有沒有其他人也對著電視裡的張育成敬禮？

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文章曝光後隨即吸引許多球迷回覆，「我手沒放下來過」、「站起來敬禮」、「滿貫砲後，站著敬禮5分鐘左右」、「我，手還會貼好喔」、「敬禮啊+1，值得球迷敬禮」、「跟三軍總帥敬禮不過分吧」、「張部長尚未回覆禮畢之前，我手都還一直舉著」、「我和兒子都有敬禮」、「我，真的會哭，台灣有這種等級的打者」、「我連膝蓋都跪了」、「我女兒都在敬了，你說呢？」「什麼敬禮，直接跪拜了」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

張育成贏球後都會做出「敬禮」手勢，吸引許多球迷模仿，甚至紅到國外，就有外媒好奇，為何每次張育成都要敬禮，他在賽後記者會笑說「敬禮這部分，應該要請媒體幫我說明」。事實上，張育成先前曾婉拒中華隊徵召，一度遭球迷酸「逃兵」、「二兵」，之後他便高EQ自嘲，從熱身賽開始只要敲安打或跑者上壘就會做出敬禮動作，沒想到意外變成招牌動作，傑出表現也讓許多球迷改口稱他為「國防部長」。

▼張育成從熱身賽開始就會「敬禮」自嘲 。（圖／記者黃克翔攝）

