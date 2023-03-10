取締改裝噪音車開花了！她騎機車溜狗被攔檢　結果車是偷來的

▲桃園警分局與環保等單位取締噪音車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局為保障市民安寧的宜居環境，9日晚執行取締噪音車勤務，檢測有12輛(自小客1輛、大型重機3輛、普通重型機車8輛)排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單並責令改善複驗；並意外查獲46歲周姓女子騎著偷來機車在溜狗，當場予以移送法辦。

▲意外攔獲騎著偷來機車的周姓女子在溜狗。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局從去年7月至112年2月配合環保局共同執行28場次取締改裝噪音車勤務,取締違反噪音管制法共計203件，通報環保及監理機關召回臨時檢驗及栽罰共計1500件，改裝車輛共計88件。警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧。

▲警方依法將周女移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

昨晚22時50中路派出所員劉朝榕於攔檢噪音車時，在桃園區民安路發現一輛剛發布失竊攔查的機車，立即在後尾隨並呼叫支援。見該名騎士放慢速度馬上將其攔停，經瞭解周姓女子發現路旁機車鑰匙未拔除，順手牽羊將機車騎走代步，帶著愛犬到處逛。原來被害人發現機車失竊，於晚間22時10分許，向中路派出所報案，不到1小時便將周女攔查到案，全案依法移請偵辦。