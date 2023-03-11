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陳水扁「獵奇迷因圖」慶祝中華隊逆轉勝！　網大呼：看不懂

▲▼陳水扁「扁式迷因梗圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲「扁式迷因哏圖」為中華隊加油。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

實習記者李密／台北報導

昨（10日）WBC經典賽中華隊以11：7的佳績戰勝義大利，振奮人心。日前掀起網友討論的前總統陳水扁臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」也跟上潮流，PO出創作合成的迷因圖，慶祝中華隊逆轉勝。不過畫風獵奇，不少網友直呼「看不懂」。

▲▼陳水扁「扁式迷因梗圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲「扁式迷因哏圖」為中華隊加油。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

昨（10日）中華隊贏了！2023世界經典棒球賽中華隊第二場比賽，以11比7擊敗義大利，帶給全國球迷難忘的一場比賽，也帶動更多人關注經典賽。網路上掀起熱議的前總統陳水扁「扁式迷因」哏圖也不忘跟上潮流，11日早晨發出最新哏圖慶祝中華隊逆轉勝。

不過，超獵奇的畫風也讓網友滿頭問號，就有熱心網友留言解答，「上一張圖名為台灣應援，兩個長頸鹿是方向是反的，但這張圖上面那一隻長頸鹿卻是跟下面的是同個方向。兩張圖合起來，正是表達逆轉之意，也就是逆轉勝！」

▲▼陳水扁「扁式迷因梗圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲▼陳水扁「扁式迷因梗圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲「扁式迷因哏圖」慶祝中華隊逆轉勝。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

「台灣應援哏圖」畫面中可見長頸鹿、台灣黑熊、加菲貓、阿扁公仔「扁娃」，網友解構哏圖，推測長頸鹿暗喻著「長景路」，表示台灣棒球百年歷史。陳水扁站在長頸鹿的頭頂，扁蛙則穿直排輪、戴球套，「要告訴大家棒球的路很長，過去的棒球是殖民之球，如今的棒球是民主之球。如同台灣帝雉般，飛向高空；台灣黑熊一般，捍衛國土。」

▲▼陳水扁「扁式迷因梗圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲「扁式迷因哏圖」為台灣加油。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

從粉專連發6迷因圖貼文可見，陳水扁近來相當關注這場經典賽事，賽前陳水扁就發出「扁維拉vs李維拉」哏圖自嘲，呼應ptt常見用語「扁維拉」，也掀一波熱潮。

根據ptt鄉民百科的解釋，「扁維拉」一詞出現於前總統馬英九繼任後，多次批評前朝政府無能、八年遺毒等，為自身執政救火、轉移焦點。由於太過頻繁，就像棒球比賽中為了勝利，常上場的救援投手。時值洋基隊救援投手 Mariano Rivera 較為台灣人熟知，因此出現「扁維拉」一詞。

▲▼陳水扁「扁式迷因梗圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲陳水扁「扁式迷因哏圖」掀熱潮。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

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